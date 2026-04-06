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Una carrera popular en El Ejido. IDEAL

Abre el plazo de inscripción para la XIII Carrera Popular Francisco Montoya

El Ejido ·

La prueba incluirá carreras escolares y recorridos competitivos de 4 y 8 kilómetros, integrados en el XI Circuito de Carreras de El Ejido

J. C.

El Ejido

Lunes, 6 de abril 2026, 21:50

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Ya está abierto el plazo de inscripción para la XIII Carrera Popular Francisco Montoya, que se celebrará el próximo 3 de mayo en Las Norias. ... La jornada incluirá Carreras Escolares y Carreras Populares competitivas, con recorridos de 4 y 8 kilómetros.

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