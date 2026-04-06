Abre el plazo de inscripción para la XIII Carrera Popular Francisco Montoya

Ya está abierto el plazo de inscripción para la XIII Carrera Popular Francisco Montoya, que se celebrará el próximo 3 de mayo en Las Norias. ... La jornada incluirá Carreras Escolares y Carreras Populares competitivas, con recorridos de 4 y 8 kilómetros.

La prueba está organizada por la Asociación Cultural Comisión de Fiestas de Las Norias, con la colaboración de la Junta Local de Las Norias y el Instituto Municipal de Deportes.

La carrera de 8 kilómetros formará parte, como en ediciones anteriores, del XI Circuito de Carreras de El Ejido, siendo además la primera de las siete pruebas que integran este circuito.

Las inscripciones pueden realizarse de forma online a través de la página web imd.elejido.es hasta el jueves 30 de abril a las 12.00 horas. El precio es de 3 euros para las carreras escolares y de 12 euros para las modalidades de 4 y 8 kilómetros. Todos los participantes recibirán una bolsa del corredor que incluirá una camiseta conmemorativa del evento.

La entrega de dorsales tendrá lugar el mismo domingo 3 de mayo en la Caseta Municipal, en horario de 8.30 a 9.30 horas. Las carreras escolares comenzarán a las 9.30 horas, mientras que las pruebas de 4 y 8 kilómetros saldrán a las 10.00 horas.

El recorrido, con salida y meta en la calle Golondrina, se completará en una o dos vueltas en función de la distancia. El cronometraje se realizará mediante sistema informático con chip.

La organización pondrá a disposición de los participantes dos puntos de avituallamiento (líquido y sólido), así como servicio de duchas en el pabellón y asistencia médica durante la prueba.