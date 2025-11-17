Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Este establecimiento está situado en la Avenida del Oasis, sin número, en el municipio ejidense. IDEAL

Abre uno de los Mercadonas más grandes de todo el país en El Ejido

La compañía ha invertido más de 4 millones de euros en la construcción de este nuevo establecimiento, que responde al modelo de Tienda Eficiente de Mercadona

Javier Cortés

El Ejido

Lunes, 17 de noviembre 2025, 12:54

Los vecinos de El Ejido cuentan desde la mañana de este lunes, 17 de noviembre, con un Mercadona que es uno de los más grandes ... de todo el país, ya que cuenta con 1852 metros cuadrados, a solo 245 metros de superficie para ser el Mercadona más grande de todo el país, que es el supermercado que está en el Centro Comercial de Armilla, en la provincia de Granada, que cuenta con unos 2.096 metros cuadrados, según datos de la web de la cadena de supermercados.

