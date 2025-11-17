Abre uno de los Mercadonas más grandes de todo el país en El Ejido

Los vecinos de El Ejido cuentan desde la mañana de este lunes, 17 de noviembre, con un Mercadona que es uno de los más grandes ... de todo el país, ya que cuenta con 1852 metros cuadrados, a solo 245 metros de superficie para ser el Mercadona más grande de todo el país, que es el supermercado que está en el Centro Comercial de Armilla, en la provincia de Granada, que cuenta con unos 2.096 metros cuadrados, según datos de la web de la cadena de supermercados.

El nuevo Mercadona se ubica en la Avenida del Oasis, sin número, en el municipio de El Ejido, apertura que supuso el cierre del ubicado en Santa María del Águila, sin número por no cumplir los estándares requeridos por la compañía. Con la apertura de este establecimiento, Mercadona tiene hasta el momento cuatro establecimientos en esta localidad. Un local lo tiene en la calle Avellano, número dos; otro en la calle Comisario Ángel Fernández, sin número; otro establecimiento en la Avenida Almerimar, sin número, en la pedanía ejidense costera de Almerimar y el inaugurado en el día hoy en la Avenida Oasis.

Para la construcción de este establecimiento, la empresa llegó a contar con una gran cantidad de empresas, un total de 35 para ser exactos, de las cuales una mayoría fueron de El Ejido y de la provincia de Almería. Información que ya publicó ya se publicó el pasado 31 de mayo en primicia para los lectores de IDEAL.

Este nuevo supermercado responde al modelo de Tienda Eficiente de Mercadona, que refuerza la excelencia en el servicio y presenta mejoras de las que se benefician tanto los 'Jefes' (como internamente denomina a sus clientes) como los trabajadores, los proveedores y la sociedad. La compañía ha invertido más de 4 millones de euros en su construcción, en la que han participado más de 30 proveedores que han dado empleo a 55 personas durante la fase de obras.

Este supermercado eficiente, que cuenta con una plantilla de 51 personas con empleo estable y de calidad provenientes del centro de Santa María del Águila, sin número, tiene una superficie de sala de ventas de 1.852 metros cuadrados e incorpora la sección Listo para Comer, con una amplia oferta de platos, bebidas refrigeradas y una zona de descanso para los clientes.

Desde la puesta en marcha de esta sección, en 2018, la compañía se ha ido adaptando a las necesidades y tendencias de consumo de los clientes. Muestra de ello es el surtido que ofrece, que cuenta con comidas elaboradas, muchas de ellas tradicionales y al más puro estilo 'casero', como las croquetas o la ensaladilla rusa, o platos principales, como arroces, pasta o hamburguesas y bocadillos. Además, en línea con la estrategia medioambiental de Mercadona, esta sección sirve gran parte de sus platos en envases fabricados con materiales naturales, como la caña de azúcar (material compostable), el cartón o el papel.

Además, la nueva generación de supermercados eficientes dispone de unas características pioneras que responden a la apuesta de la compañía en ofrecer una experiencia de compra óptima y confortable. Un espacio amplio y diáfano, que facilita la entrada de luz natural, y con colores cálidos en la delimitación de los distintos ambientes.

Novedades

Con el objetivo de facilitar las tareas diarias de las personas que conforman la plantilla, el supermercado incluye múltiples medidas que abogan por la ergonomía y que eliminan sobreesfuerzos. Por ejemplo, el mueble de caja Mercadona se ha desarrollado en colaboración con el Instituto de Biomecánica de Valencia. La tienda también dispone de zonas comunes para que los empleados disfruten de una mayor comodidad en sus momentos de descanso, así como un comedor más equipado y unas taquillas personales más amplias y cómodas.

Además, esta tienda está completamente conectada tecnológicamente, mediante la integración de una serie de dispositivos electrónicos y herramientas colaborativas para los trabajadores con los que poder compartir información desde cualquier sección de la tienda, lo que facilita la autogestión del supermercado y agiliza los procesos de toda la cadena. Todo ello permite optimizar los procesos y conocer la gestión de la tienda en tiempo real, lo que facilita la toma de decisiones y contribuye así a una mayor agilidad, especialmente en la gestión de los productos frescos.

A nivel medioambiental, se han tomado medidas que reducen el consumo energético gracias a una mejora del aislamiento térmico y acústico, optimizando los materiales y el grosor de paredes y techos y con nuevos arcones de congelado más eficientes energéticamente y respetuosos con el medioambiente. Asimismo, cuenta con un sistema de iluminación LED automatizado que se regula según zonas y momentos del día, para una gestión energética mucho más eficiente.

El horario de apertura de este supermercado es de lunes a sábado, de 09.00 horas a 21.30 horas. Dispone de un aparcamiento de 203 plazas para facilitar el acto de compra a todos los clientes que se desplacen en vehículo privado, 6 de ellas para vehículos eléctricos. Además, Mercadona tiene habilitado su servicio de compra online a través de la página web www.mercadona.es.

Con esta nueva apertura, los clientes se beneficiarán de su conocida política comercial SPB (Siempre Precios Bajos), que permite que realicen sus compras de forma estable, comprando solo lo que necesitan y siempre con la máxima calidad al mejor precio, sin depender de descuentos, promociones o folletos.

Mercadona en la provincia de Almería

Mercadona cuenta con 33 supermercados en Almería, 28 de los cuales disponen del modelo de Tienda Eficiente y 27 ya tienen la sección 'Listo para Comer'. La plantilla supera las 1.500 personas con empleo estable y de calidad, tras la creación de 23 puestos de trabajo en el último ejercicio.

La compañía mantiene una colaboración constante con proveedores e interproveedores especialistas en aquellas zonas en las que tiene presencia y desarrolla su actividad, con un modelo de relación basado en la confianza y que contribuye al crecimiento de la economía local.

En el caso de Almería, en concreto, donde la compañía colabora con 37 proveedores de producto y más de 140 proveedores no comerciales y de servicio, las compras locales de Mercadona alcanzaron los 390 millones de euros en el último año, cifra que supone un incremento del 7 por ciento respecto a la del ejercicio anterior.