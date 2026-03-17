Abierto el plazo para participar en el XXXIV Certamen Literario

La concejalía de Cultura del Ayuntamiento de El Ejido, a través de la Red Municipal de Bibliotecas, ha abierto la convocatoria para participar en el ... XXXIV Certamen Literario de El Ejido y en el XVI Concurso de Marcapáginas, dos actividades que se enmarcan en la programación con la que celebrar el Día del Libro, que se conmemora cada 23 de abril.

Una convocatoria que estará abierta hasta el 27 de marzo y para la que todos los interesados en participar deberán presentar sus trabajos en la Biblioteca Central de El Ejido.

La concejala de Cultura, Elena Gómez, ha subrayado que «se trata de una propuesta consolidada y que registra una importante participación cada año, con la que promocionar la literatura entre los ciudadanos y escolares de nuestro municipio y fomentar el hábito lector desde los más pequeños de la casa».

El XXXIV Certamen Literario de El Ejido contará con dos modalidades como son redacción y poesía, tendrá temática y desarrollo libre, y los participantes deben concurrir con obras inéditas y escritas en castellano.

La convocatoria establece categoría infantil y de adultos (a partir de los 16 años), en la que un jurado compuesto por personas relacionadas con el mundo de la literatura y la cultura del municipio elegirá tanto al ganador como al trabajo que sea merecedor de accésit.

Para esta edición del Certamen Literario de El Ejido se han previsto premios por valor de 2.100 euros. Así, el ganador de la categoría adulta, tanto en modalidad redacción como en modalidad poesía, recibirá como premio un lote de libros y un obsequio valorado en 280 euros, mientras que el accésit de adulto para ambas modalidades consistirá en un lote de libros y un obsequio valorado en 200 euros.

Por su parte, en la categoría infantil, el ganador de cada una de las modalidades recibirá un lote de libros y un obsequio valorado en 200 euros, mientras que el accésit tanto en redacción como en poesía será premiado con un lote de libros y un obsequio por valor de 170 euros.

A estos premios se sumará uno Especial, destinado a reconocer la participación al colectivo o centro educativo, que se concederá por la calidad y originalidad de los trabajos presentados. Un premio dotado con diploma y lote de libros valorado en 400 euros.

Los trabajos que opten a la modalidad de redacción deberán tener una extensión máxima de 2.000 caracteres y un máximo de 10 estrofas para la modalidad de poesía.

Los trabajos se deberán entregar en la Biblioteca Central de El Ejido. Las obras se deben presentar mediante copia escrita, con el título y pseudónimo del autor y se acompañará de un sobre cerrado con esos mismos datos, en cuyo interior sí debe figurar el nombre y apellido de la persona que elabora el trabajo y el título original de la obra presentada, su dirección y número de teléfono, correo electrónico y fotocopia del DNI o documento acreditativo de la residencia en el caso de los adultos.

Por otra parte, el XVI Concurso de Marcapáginas Bibliotecas de El Ejido está destinado a los centros de preescolar e infantil del municipio. Los trabajos se deberán realizar sobre cartulina tamaño cuartilla y se entregarán en la Biblioteca Central de El Ejido numerados y relacionados en sobre cerrado con la edad y nombre del autor. El ganador del Concurso de Marcapáginas recibirá un diploma y un lote de libros valorado en 400 euros.

Las bases de ambas convocatorias se encuentran disponibles en la web del área de cultura https://cultura.elejido.es/.