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La concejala de Cultura, Elena Gómez, en una biblioteca del municipio. IDEAL

Abierto el plazo para participar en el XXXIV Certamen Literario

El Ejido ·

El área de Cultura del Ayuntamiento de El Ejido trata así de fomentar e incentivar la creación literaria y la lectura entre los ejidenses de todas las edades

J. C.

El Ejido

Martes, 17 de marzo 2026, 20:28

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La concejalía de Cultura del Ayuntamiento de El Ejido, a través de la Red Municipal de Bibliotecas, ha abierto la convocatoria para participar en el ... XXXIV Certamen Literario de El Ejido y en el XVI Concurso de Marcapáginas, dos actividades que se enmarcan en la programación con la que celebrar el Día del Libro, que se conmemora cada 23 de abril.

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