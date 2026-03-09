Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una de las carrozas que ha participado en San Marcos. IDEAL

Abierto el plazo de inscripción para el concurso de carrozas de San Marcos

El Ejido ·

El jurado tendrá en cuenta el trabajo artesanal, originalidad, tradición, esfuerzo, temática, el mensaje social y comportamiento

J. C.

El Ejido

Lunes, 9 de marzo 2026, 00:18

Comenta

La concejalía de Cultura del Ayuntamiento de El Ejido ya abrió el plazo de inscripción para participar en el Concurso de Carrozas de la Procesión- ... Romería que se celebra en el marco de las Fiestas en honor a San Marcos 2026.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere en Chauchina un joven de 28 años atropellado por un autobús tras un altercado con un hacha
  2. 2 Aviso de CaixaBank a sus clientes por la nueva herramienta de su app
  3. 3 La Guardia Civil investiga la muerte de un joven de 25 años electrocutado en un invernadero de la Costa
  4. 4

    La jubilación demorada gana terreno: la experiencia de tres profesionales en Granada
  5. 5 Manifestación 8M en Granada: Un grito de guerra contra todas las guerras
  6. 6

    Granada ya es Capital Europea de la Cultura
  7. 7 Citan a declarar como investigados a los policías locales que sacaron plaza en las oposiciones de Pulianas
  8. 8 Las empanadas de Granada que se venden por toda España: «Son las recetas de mis abuelas»
  9. 9

    Feliz vuelta a casa de una alumna granadina tras una odisea en Dubái: «Sonaban las alarmas y teníamos que ir al sótano»
  10. 10

    El 8M en Granada: el corazón de la mejor solidaridad es femenino

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Abierto el plazo de inscripción para el concurso de carrozas de San Marcos

Abierto el plazo de inscripción para el concurso de carrozas de San Marcos