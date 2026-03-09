Abierto el plazo de inscripción para el concurso de carrozas de San Marcos

La concejalía de Cultura del Ayuntamiento de El Ejido ya abrió el plazo de inscripción para participar en el Concurso de Carrozas de la Procesión- ... Romería que se celebra en el marco de las Fiestas en honor a San Marcos 2026.

«Con el fin de seguir fomentando e incentivar la participación en una de las actividades más arraigadas de esta festividad como es el desfile de carrozas, declarada de interés turístico de Andalucía, que reúne cada año a vecinos y visitantes procedentes de toda la provincia, convocamos este concurso cuyo objetivo es premiar a las carrozas mejor engalanadas y más originales», ha explicado la edil de Cultura, Elena Gómez. En función a las bases, podrán participar todos los colectivos, grupos, asociaciones ciudadanas y personas físicas del municipio de El Ejido que así lo deseen.

Los interesados disponen hasta el 15 de abril de 2026 a las 14:00 horas de forma presencial en el registro general de entrada del Ayuntamiento de El Ejido o a las 23:59 horas de ese mismo día si se presenta a través de sede electrónica, presentando una solicitud que se puede encontrar en la página web de cultura.elejido.es con los datos identificativos.

Además, deben aportar la siguiente documentación complementaria: fotocopia del DNI del responsable, fotocopia del justificante de pago del seguro en vigor del vehículo que participa en el desfile, fotocopia de la documentación del vehículo como que tiene en vigor la correspondiente ITV y fotocopia del carné de conducir del conductor del vehículo, copia del permiso de conducir del conductor y declaración jurada del responsable.

Se establece una sola modalidad con carácter general de temática libre con un primer premio dotado con 1.200 euros, un segundo premio con 900 euros y un tercer premio con 700 euros; y diplomas para todos los ganadores.

El jurado tendrá en cuenta a la hora de emitir su puntuación el trabajo artesanal (originalidad y tradición), el esfuerzo, la temática, el mensaje social, comportamiento durante la Procesión-Romería y la participación social

El fallo se dará a conocer el mismo día que se celebra la Procesión-Romería de San Marcos, el día 26 de abril, a través de los medios locales de comunicación y durante la tarde del domingo se expondrán las actas en la puerta del Teatro Auditorio de El Ejido.

Inscripciones caballos

De igual modo, cabe recordar que hasta el 15 de abril está abierto el plazo de inscripción para los caballos que quieran participar en la Procesión-Romería. Se puede realizar mediante certificado digital a través de la Oficina Virtual del Ayuntamiento de El Ejido o de forma presencial si se trata de una persona física en el Registro General del Ayuntamiento. Los datos que se necesitan son: número de identificación animal (chip), número Identidad de Explotación, número de Tarjeta Sanitaria