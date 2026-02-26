Abierto el plazo para que entidades y asociaciones se inscriban en el XI Encuentro Asociativo Municipal

El Ayuntamiento de El Ejido, a través del área de Participación Ciudadana, ha abierto el plazo para que las entidades y asociaciones que lo deseen ... puedan cursar su inscripción al 11º Encuentro Asociativo Municipal, que tendrá lugar el próximo 9 de mayo en el Parque Municipal de El Ejido.

El período de inscripción permanecerá abierto hasta el viernes 27 de marzo, de manera que todas aquellas entidades que deseen participar deberán de presentar su solicitud mediante escrito en el área de Participación Ciudadana a través del correo electrónico participacion@elejido.es.

En caso de estar interesadas en realizar actividades culturales, de ocio o musicales, entre otros (tanto en el stand como en el escenario) se deben detallar las mismas con denominación, contenido, horario y duración.

El concejal de la Unidad de Participación Ciudadana, Juventud y Educación, Javier Rodríguez, ha incidido en que «este encuentro se convierte en un escaparate ideal para que toda la ciudadanía pueda conocer el trabajo que desarrolla el amplio tejido asociativo ejidense a diario y los importantes proyectos que llevan a cabo».

Además, el evento adquiere un prisma muy relevante ya que ofrece la posibilidad a las entidades para que «puedan conocerse y establecer vínculos, lo que permite el trabajo en red, la optimización de recursos y el incremento de la visibilidad».

De esta manera, las entidades podrán disponer de stand informativo o participar mediante la organización de actividades culturales, deportivas o de ocio a lo largo de toda la jornada.

La participación es gratuita, pero es necesario conocer el número de asociaciones interesadas para disponer de los recursos necesarios, determinar la distribución de espacios y perfilar la confección de la programación.

El concejal ha animado a los interesados «para que aporten ideas, sugerencias o propuestas que sabemos que van a enriquecer este evento que cada año crece en participación y en público».