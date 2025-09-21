Abierto el período para solicitar las subvenciones a clubes, asociaciones y deportistas

Unas ayudas que podrán solicitar hasta el próximo 8 de octubre clubes deportivos y otras asociaciones del municipio que estén convenientemente inscritos en el Registro con una antigüedad mínima de 1 año

El Instituto Municipal de Deportes (IMD) de El Ejido abre hoy el período para solicitar las subvenciones municipales dirigidas a clubes deportivos federados, asociaciones y deportistas individuales federados, que esta temporada contará con una cuantía total a repartir de 80.000 euros.

Unas ayudas que podrán solicitar hasta el próximo 8 de octubre clubes deportivos y otras asociaciones del municipio que estén convenientemente inscritos en el Registro con una antigüedad mínima de 1 año y se encuentren federados durante este año 2025, así como los practicantes de deportes individuales o de equipo sin club asociado, residentes en El Ejido y federados también durante este año.

La concesión de las subvenciones se realizará mediante la comparación de las solicitudes presentadas en tiempo y forma, de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en las bases reguladoras y en la convocatoria.

Asimismo, las ayudas serán adjudicadas con el límite fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible, siendo aprobadas para aquellas solicitudes que hayan obtenido una mayor valoración tras la aplicación de los citados criterios.

En este sentido, la concejal de Deportes, María José Martín, ha destacado que «se trata de una subvención con la que ayudar a sufragar una parte de los costes que clubes, asociaciones y deportistas soportan durante la temporada». Asimismo, Martín ha incidido en «el gran nivel que tienen nuestros clubes y deportistas que no solo llevan la imagen de El Ejido allá por donde van, sino que contribuyen con su trabajo y logros deportivos a fomentar la práctica deportiva entre la población».