Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora. en una reunión. IDEAL

Abierto el período para solicitar las subvenciones a clubes, asociaciones y deportistas

El Ejido ·

Unas ayudas que podrán solicitar hasta el próximo 8 de octubre clubes deportivos y otras asociaciones del municipio que estén convenientemente inscritos en el Registro con una antigüedad mínima de 1 año

J. C.

El Ejido

Domingo, 21 de septiembre 2025, 20:31

El Instituto Municipal de Deportes (IMD) de El Ejido abre hoy el período para solicitar las subvenciones municipales dirigidas a clubes deportivos federados, asociaciones y deportistas individuales federados, que esta temporada contará con una cuantía total a repartir de 80.000 euros.

Unas ayudas que podrán solicitar hasta el próximo 8 de octubre clubes deportivos y otras asociaciones del municipio que estén convenientemente inscritos en el Registro con una antigüedad mínima de 1 año y se encuentren federados durante este año 2025, así como los practicantes de deportes individuales o de equipo sin club asociado, residentes en El Ejido y federados también durante este año.

La concesión de las subvenciones se realizará mediante la comparación de las solicitudes presentadas en tiempo y forma, de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en las bases reguladoras y en la convocatoria.

Asimismo, las ayudas serán adjudicadas con el límite fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible, siendo aprobadas para aquellas solicitudes que hayan obtenido una mayor valoración tras la aplicación de los citados criterios.

En este sentido, la concejal de Deportes, María José Martín, ha destacado que «se trata de una subvención con la que ayudar a sufragar una parte de los costes que clubes, asociaciones y deportistas soportan durante la temporada». Asimismo, Martín ha incidido en «el gran nivel que tienen nuestros clubes y deportistas que no solo llevan la imagen de El Ejido allá por donde van, sino que contribuyen con su trabajo y logros deportivos a fomentar la práctica deportiva entre la población».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las cabañuelas en Granada mes a mes de 2026: lluvias, nieve y calor
  2. 2 Arde el autobús de un equipo de fútbol en la A-92 en Granada
  3. 3

    Un granadino lleva a los tribunales la zona de bajas emisiones por «elitista»
  4. 4

    Estos son los signos de alarma más comunes que los granadinos de 20 a 49 años deberían vigilar
  5. 5 La ganga de París y otras tres ciudades a las que volar desde Granada por 18 euros
  6. 6 Apalea a su vecino y agrede a los tres guardias civiles que fueron a detenerlo en un pueblo de Granada
  7. 7 Publicidad de Cervezas Alhambra: Verde que te quiero verte en pelotas
  8. 8

    Agreden a una mujer en Moraleda en medio de una trifulca entre vecinos
  9. 9 El conductor de un patinete acaba en el hospital tras chocar con un bus urbano de Granada
  10. 10 La comarca granadina que alberga olivos milenarios de gran porte plantados por los romanos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Abierto el período para solicitar las subvenciones a clubes, asociaciones y deportistas

Abierto el período para solicitar las subvenciones a clubes, asociaciones y deportistas