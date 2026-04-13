Abierto hasta el 15 de abril el plazo para la inscripción para participar en el concurso de carrozas de San Marcos

La concejalía de Cultura del Ayuntamiento de El Ejido mantiene abierto el plazo de inscripción para participar en el Concurso de Carrozas de la Procesión- ... Romería que se celebra en el marco de las Fiestas en honor a San Marcos 2026 y que tendrá lugar el próximo 26 de abril.

Los interesados en concursar disponen hasta el 15 de abril de 2026 a las 14:00 de forma presencial en el registro general del Ayuntamiento de El Ejido. De forma online se puede presentar a través de sede electrónica hasta las 23:59 de ese mismo día, adjuntando una solicitud que se puede encontrar en la página web de cultura.elejido.es con los datos identificativos.

La documentación que se debe aportar junto con la solicitud es la siguiente: fotocopia del DNI del responsable, fotocopia del justificante de pago del seguro en vigor del vehículo que participa en el desfile, fotocopia de la documentación del vehículo como que tiene en vigor la correspondiente ITV, copia del permiso de conducir del conductor, documento de aceptación de las normas de participación en la romería y declaración jurada del responsable.

La concejala de Cultura, Elena Gómez, ha señalado que el objetivo de la convocatoria de este concurso, además de premiar a las carrozas mejor engalanadas y más originales, es «fomentar e incentivar la participación de vecinos y visitantes en una de las actividades más arraigadas de esta festividad como es el desfile de carrozas, declarada de interés turístico de Andalucía».

En función a las bases, podrán participar todos los colectivos, grupos, asociaciones ciudadanas y personas físicas del municipio de El Ejido que así lo deseen.

En cuanto al certamen, se establece una sola modalidad con carácter general de temática libre con un primer premio dotado con 1.200 euros, un segundo premio con 900 euros y un tercer premio con 700 euros; y diplomas para todos los ganadores.

El jurado valorará, a la hora de emitir su puntuación, el trabajo artesanal (originalidad y tradición), el esfuerzo, la temática, el mensaje social, comportamiento durante la Procesión-Romería y la participación social.

El fallo se dará a conocer el mismo día que se celebra la Procesión-Romería de San Marcos, el día 26 de abril, a través de los medios locales de comunicación y durante la tarde del domingo se expondrán las actas en la puerta del Teatro Auditorio de El Ejido.

Inscripciones caballos

Para la inscripción de los caballos que quieran participar en la Procesión-Romería, la fecha límite es el 15 de abril y se puede realizar mediante certificado digital a través de la Oficina Virtual del Ayuntamiento de El Ejido o de forma presencial si se trata de una persona física en el Registro General del Ayuntamiento. Los datos que se necesitan son el número de identificación animal (chip), el número Identidad de Explotación y el número de Tarjeta Sanitaria.