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Una de las carrozas de la pasada edición. IDEAL

Abierto hasta el 15 de abril el plazo para la inscripción para participar en el concurso de carrozas de San Marcos

El jurado tendrá en cuenta el trabajo artesanal, originalidad, tradición, esfuerzo, temática, el mensaje social y comportamiento

Javier Cortés

El Ejido

Lunes, 13 de abril 2026, 10:54

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La concejalía de Cultura del Ayuntamiento de El Ejido mantiene abierto el plazo de inscripción para participar en el Concurso de Carrozas de la Procesión- ... Romería que se celebra en el marco de las Fiestas en honor a San Marcos 2026 y que tendrá lugar el próximo 26 de abril.

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Abierto hasta el 15 de abril el plazo para la inscripción para participar en el concurso de carrozas de San Marcos