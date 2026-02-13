Abiertas las inscripciones para la XIX Media Maratón 'Ciudad de las Hortalizas'
El Ejido ·El período de inscripción permanecerá abierto hasta el jueves 7 de mayo a las 12.00 horas de la mañana o hasta agotar los 800 dorsales disponibles entre las tres pruebas competitivas
J. C.
El Ejido
Viernes, 13 de febrero 2026, 20:36
El Instituto Municipal de Deportes (IMD) abrió hace unos días las inscripciones para una de las pruebas reina del calendario atleta del municipio: la Media ... Maratón Ciudad de las Hortalizas, que este año alcanza su XIX edición con una importante novedad, ya que pasará a celebrarse en mayo.
Será el domingo 10 de mayo cuando los corredores vuelvan a tomar los principales enclaves del centro de El Ejido, desde las 9.00 horas, en una prueba que cada año reúne a cientos de deportistas y que una edición más contará con tres distancias como son los 21 kilómetros de la Media Maratón, así como los 10,5 y los 5 kilómetros de las Carreras de Promoción.
También contará con las Carreras Escolares que se desarrollarán un día antes, el 9 de mayo, desde las 17.00 horas, con distancias adaptadas a las edades de los participantes.
El período de inscripción permanecerá abierto hasta el jueves 7 de mayo a las 12.00 horas de la mañana o hasta agotar los 800 dorsales disponibles entre las tres pruebas competitivas, y los 500 dorsales para las Carreras Escolares, y los interesados pueden reservar su plaza a través de la web del IMD (imd.elejido.es) o en la Casa del Deporte, de lunes a viernes de 8.30 a 14 horas y lunes y martes de 16.30 horas y 18.30 horas.
