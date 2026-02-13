Abiertas las inscripciones para la XIX Media Maratón 'Ciudad de las Hortalizas'

El Instituto Municipal de Deportes (IMD) abrió hace unos días las inscripciones para una de las pruebas reina del calendario atleta del municipio: la Media ... Maratón Ciudad de las Hortalizas, que este año alcanza su XIX edición con una importante novedad, ya que pasará a celebrarse en mayo.

Será el domingo 10 de mayo cuando los corredores vuelvan a tomar los principales enclaves del centro de El Ejido, desde las 9.00 horas, en una prueba que cada año reúne a cientos de deportistas y que una edición más contará con tres distancias como son los 21 kilómetros de la Media Maratón, así como los 10,5 y los 5 kilómetros de las Carreras de Promoción.

También contará con las Carreras Escolares que se desarrollarán un día antes, el 9 de mayo, desde las 17.00 horas, con distancias adaptadas a las edades de los participantes.

El período de inscripción permanecerá abierto hasta el jueves 7 de mayo a las 12.00 horas de la mañana o hasta agotar los 800 dorsales disponibles entre las tres pruebas competitivas, y los 500 dorsales para las Carreras Escolares, y los interesados pueden reservar su plaza a través de la web del IMD (imd.elejido.es) o en la Casa del Deporte, de lunes a viernes de 8.30 a 14 horas y lunes y martes de 16.30 horas y 18.30 horas.