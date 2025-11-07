Abiertas las inscripciones para el VIII Cross Solidario Liceo Mediterráneo

El X Circuito de Carreras Populares de El Ejido continúa con el calendario de pruebas. Así, el próximo 16 de noviembre, el VIII Cross Solidario ... Liceo Mediterráneo de El Ejido volverá a 'tomar' las calles del centro con tres propuestas: carreras infantiles, la marcha solidaria saludable con una distancia de 5 kilómetros y la Cross Popular con un recorrido de 8 kilómetros.

Una cita deportiva de carácter solidario, que en esta edición será a favor de Down El Ejido, para la que ya están abiertas las inscripciones, que se podrán realizar hasta el próximo 14 de noviembre a las 13.00 horas de manera online a través de la web cruzandolameta.es.

Los primeros en tomar la salida, ubicada en el Paseo de las Mimosas, frente al Liceo Mediterráneo, serán los más pequeños, con las carreras infantiles, que darán comienzo a las 10.30 horas, para lo que hay un límite de 300 inscritos.

Tras los menores será el turno de la carrera Cross Solidaria, que tomará la salida a las 11.00 horas para recorrer aproximadamente ocho kilómetros, por un circuito que pasará por el Paseo de las Mimosas frente al Colegio Liceo Mediterráneo y por las inmediaciones del parque periurbano. Con límite de 200 participantes. La última en salir será la Marcha Solidaria Saludable con una distancia de 5 kilómetros. Con límite de 400 inscritos.