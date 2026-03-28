Abiertas las inscripciones para participar en el Concurso de Cruces de Mayo de El Ejido

El primer fin de semana del mes de mayo El Ejido vive una de las celebraciones populares más tradicionales de esta fecha como son las ... Cruces de Mayo. Es por ello que un año más el Ayuntamiento de El Ejido, a través del área de Cultura, abre la convocatoria del tradicional Concurso de Cruces de Mayo, que este año se celebrará el sábado 2 y el domingo 3 de mayo. Una celebración que ya forma parte del acervo popular.

El Concurso de Cruces de Mayo contará con tres modalidades: General, Clubes de la Tercera Edad y Centros Educativos, y con más de 1.700 euros en premios para las instalaciones mejor valoradas por el jurado.

El período de inscripción estará abierto hasta el martes 21 de abril, hasta las 14.00 horas si se realiza a través del Registro General del Ayuntamiento o hasta las 23.59 horas si se realiza a través de la sede electrónica https://sede.elejido.es/oficinavirtual/.

Así, la Categoría General está abierta a la participación de asociaciones culturales, deportivas y vecinales, AMPAs o hermandades y cofradías, entre otros, siempre colectivos sin ánimo de lucro, así como a todos los vecinos del municipio a título individual.

El jurado, formado por un representante de cada una de las cruces participantes, que deberá votarlas a todas exceptuando a la suya propia, y otros miembros nombrados por el área de Cultura, valorará especialmente la originalidad, su carácter tradicional, la temática y el mensaje social que encierre.

Será el sábado 2 de mayo cuando el jurado visite y valore cada una de las cruces presentadas al concurso en la categoría general, y deberán quedar abiertas al público durante toda esa jornada.

Para esta categoría se contempla un primer premio de 600 euros y placa, un segundo premio de 400 euros y placa, y un tercer premio dotado con 200 euros y placa.

Además, se ha previsto una ayuda económica para las cruces participantes, con el objetivo de colaborar en sufragar parte de los costes que conlleva su montaje.

Por otra parte, en la Modalidad Centros de la Tercera Edad será un jurado especial designado por el área de Servicios Sociales el que valore las Cruces participantes y elija a las dos ganadoras. La primera clasificada obtendrá un premio de 200 euros y placa, mientras que la segunda clasificada obtendrá 100 euros y placa.

En cuanto a la modalidad de Centros Educativos, también contará con un jurado especial, que realizará la vista y valoración de las cruces participantes los días 28 y 29 de abril, en horario de mañana y elegirá a las tres cruces ganadoras que recibirán premios de 100 euros en material escolar y placa, 75 euros en material escolar y placa, y 50 euros en material escolar y placa.

El fallo del jurado será inapelable y se dará a conocer el mismo sábado 2 de mayo, a través de los medios locales de comunicación, mientras que la entrega de premios será el lunes 5 de mayo a las 19.00 horas en el área de Cultura.

Las bases del concurso se pueden consultar a través de la página web del área de Cultura (https://cultura.elejido.es/).