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Una de las cruces de ediciones anteriores. IDEAL

Abiertas las inscripciones para participar en el Concurso de Cruces de Mayo de El Ejido

El período de inscripción estará abierto hasta el martes 21 de abril hasta las 14 horas si se realiza a través del Registro General del Ayuntamiento o hasta las 23.59 horas si se realiza a través de la sede electrónica

J. C.

El Ejido

Sábado, 28 de marzo 2026, 20:38

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El primer fin de semana del mes de mayo El Ejido vive una de las celebraciones populares más tradicionales de esta fecha como son las ... Cruces de Mayo. Es por ello que un año más el Ayuntamiento de El Ejido, a través del área de Cultura, abre la convocatoria del tradicional Concurso de Cruces de Mayo, que este año se celebrará el sábado 2 y el domingo 3 de mayo. Una celebración que ya forma parte del acervo popular.

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