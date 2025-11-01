800 escolares aprenden a identificar y ayudar en casos de 'bullying'

La concejalía de Discapacidad, Salud Mental y Prevención de Adicciones ha puesto en marcha talleres sobre prevención del bullying y protección de la Salud Mental ... en centros educativos de El Ejido con la colaboración de FAISEM.

La concejal de Salud Mental, María del Mar Martínez, ha asistido a una de estas charlas que se ha impartido en el CEIP Jesús de Perceval del barrio de Venta Carmona en Santa María del Águila y que ha estado dirigida a alumnos de sexto de primaria.

Entre los contenidos, se han abordado los tipos de bullying que van desde el físico, verbal, social hasta el cibernético y cómo ayudar en estos casos. Martínez ha subrayado que «el principal objetivo es ayudar al alumnado a identificar cualquier manifestación de conducta o actitud de acoso en cualquiera de sus formas y, en segundo lugar, dotarles de estrategias y herramientas para afrontar de forma positiva y constructiva los posibles conflictos en sus relaciones interpersonales».

Esta formación está alcanzando a un total de 800 alumnos y se está impartiendo en siete centros escolares del municipio que son los ceips Teresa de Jesús, Divina Infantita, Andalucía, San Ignacio de Loyola, Jesús de Perceval y Ciavieja y el IES Mar Azul de Balerma.

Se desarrolla en el marco de la programación por el Día Mundial de la Salud Mental que incluye un mes con jornadas de puertas abiertas, exposición, lectura de manifiesto y programas de radio.