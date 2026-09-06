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El Ejido

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Más de 600 personas descubren el patrimonio natural de El Ejido a través de 'Aprendiendo a mirar la naturaleza'

Entre las actividades están las visitas guiadas al Faro de Punta Entinas

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Foto grupal de una de las actividades realizadas en el entorno de Punta Entinas-Sabinar.

Javier Cortés

El Ejido

El programa de educación ambiental 'Aprendiendo a mirar la naturaleza de El Ejido' está permitiendo durante este verano que vecinos y visitantes conozcan, valoren y ... disfruten de forma didáctica del extraordinario patrimonio natural del municipio a través de un completo calendario de visitas guiadas, itinerarios interpretativos y talleres infantiles.

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