Más de 600 personas descubren el patrimonio natural de El Ejido a través de 'Aprendiendo a mirar la naturaleza'

El programa de educación ambiental 'Aprendiendo a mirar la naturaleza de El Ejido' está permitiendo durante este verano que vecinos y visitantes conozcan, valoren y ... disfruten de forma didáctica del extraordinario patrimonio natural del municipio a través de un completo calendario de visitas guiadas, itinerarios interpretativos y talleres infantiles.

Más de 600 personas se han inscrito en esta iniciativa, organizada por la concejalía de Turismo y el educador ambiental Moisés Palmero, responsable de la asociación 'El Árbol de las Piruletas'. El objetivo es fomentar la sensibilización ambiental, promover el conocimiento de la biodiversidad local y favorecer actitudes de respeto y conservación entre participantes de todas las edades.

La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, y la concejala de Turismo, María Herminia Padial, participaron en una de las rutas donde ha puesto de relieve que «el programa ayuda a promocionar espacios de enorme interés ecológico y paisajístico del municipio, fomentando un modelo de turismo y ocio sostenible que combina educación, divulgación y disfrute responsable de la naturaleza».

Las actividades se desarrollan, en su mayoría, en uno de los enclaves naturales más emblemáticos de la provincia, el Paraje Natural Punta Entinas-Sabinar, donde los asistentes pueden descubrir la riqueza de sus ecosistemas, su flora y fauna, la importancia de las zonas húmedas y el valor ambiental que atesora este espacio protegido.

Entra las actividades están las visitas guiadas al Faro de Punta Entinas, que ofrecen la oportunidad de conocer la historia de esta singular infraestructura y su estrecha vinculación con el entorno natural que la rodea. Del mismo modo, los itinerarios didácticos, con recorridos de aproximadamente seis kilómetros en horario de mañana, tarde y noche, permiten observar el paisaje desde diferentes perspectivas, interpretar los valores ambientales del paraje y descubrir la actividad de numerosas especies adaptadas a cada momento del día.

Además, se celebran talleres infantiles en el Centro de Interpretación de Almerimar y en la Biblioteca de Balerma, donde los más pequeños aprenden, mediante juegos y actividades participativas, la importancia de cuidar el medio ambiente.

La edil de Turismo, María Herminia Padial, explicó que «el programa ayuda a promocionar espacios de enorme interés ecológico y paisajístico del municipio, fomentando un modelo de turismo y ocio sostenible que combina educación, divulgación y disfrute responsable de la naturaleza».