Más de 5.000 personas vibran al son de Siloé, La La Love you y Niña Polaca en 'El Ejido al Natural'

El festival 'El Ejido al Natura' reunió en el Campo de Rugby de Almerimar a más de 5.000 personas que disfrutaron de las canciones ... de artistas de referencia de la música indie, consolidándose como uno de los festivales de música de referencia en toda la provincia.

Esta edición, de rotundo éxito, contó con destacados nombres del panorama musical actual como Siloé, La La Love You, Niña Polaca y Hoonine, lo que convierte este evento en un importante atractivo turístico y dinamizador para el municipio. Además, los Reptiles pusieron música para bailar desde el inicio y entre cambios de actuaciones.

El Festival, organizado por el Ayuntamiento de El Ejido junto a Crash Music y en colaboración con la Fundación Music For All, volvió a apostar un año más por una experiencia cultural abierta a todos los públicos en un enclave privilegiado junto al Mar Mediterráneo.

Al ser una cita que reúne a gran cantidad de público de toda la provincia, el festival contó con un bus oficial, con salidas desde el Auditorio Maestro Padilla de Almería capital y con paradas en el Centro Comercial Viapark de El Parador, en Roquetas de Mar.

Asimismo, La Policía Local de El Ejido mantuvo activo un dispositivo especial de seguridad ante la gran afluencia de personas que se han dado cita en el Campo de Rugby de Almerimar.

Cartel de 'El Ejido Al Natural 2026'

El grupo vallisoletano Siloé encabezó el cartel de esta edición. La banda, formada por Fito Robles, Xavi Road y Jaco Betanzos, atraviesa actualmente el mejor momento de su trayectoria artística inmersa en la gira más ambiciosa de su carrera. Considerados una de las bandas con mejor directo de la escena nacional, destacan por un sonido propio que fusiona folk, pop y rock y por canciones ampliamente reconocidas como 'Todos los Besos', 'Si Me Necesitas, Llámame', 'Súbeme al Cielo', 'La Vida que me das', 'Te Llevo en la Palma', 'Que Merezca la Pena', 'Esa Estrella', 'Sangre' 'Reza por mí' o 'Quédate esta Noche'.

Junto a ellos estuvieron también La La Love You, uno de los grandes fenómenos musicales del momento. La formación madrileña integrada por Roberto Amor, David Merino, Mía Berlín y Óscar Hoyos conquistó al público con temas tan populares como 'Más Colao que el Colacao', 'Pócima de Amor', 'Laponia', 'Dime por qué', 'Quédate Conmigo' o 'El Fin del Mundo'.

El cartel se completó con Niña Polaca, una de las bandas más influyentes de la escena independiente española actual. Formada por Álvaro Surma, Alberto Rojo, Luis Von Kobbe, Claudia Zuazo y Rubén Manchón, la banda se ha consolidado como una de las voces más reconocibles de su generación gracias a canciones como 'Los Días Malos', 'Travieso', 'Madrid Sin Ti' o 'La Muerte de Mufasa'.

Por último, Hoonine aportó al festival una propuesta musical que estuvo marcada por la electrónica emocional, fusionando sonidos electrónicos, downtempo y pop minimalista. La artista, compositora, productora y dj cuenta con temas destacados como 'Velocidad Crucero', 'Al otro lado', 'Vida en Moreras' o 'Que no te pase Na'.