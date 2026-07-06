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El Ejido

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Más de 5.000 personas vibran al son de Siloé, La La Love you y Niña Polaca en 'El Ejido al Natural'

Se trata de un evento que se ha convertido en una referencia en la provincia y al que miles de personas vienen a disfrutar del mejor ambiente y la mejor música

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Uno de los conciertos de este fin de semana en El Ejido.

Javier Cortés

El Ejido

El festival 'El Ejido al Natura' reunió en el Campo de Rugby de Almerimar a más de 5.000 personas que disfrutaron de las canciones ... de artistas de referencia de la música indie, consolidándose como uno de los festivales de música de referencia en toda la provincia.

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Más de 5.000 personas vibran al son de Siloé, La La Love you y Niña Polaca en 'El Ejido al Natural'

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