El carné joven municipal se puede adquirir de forma gratuita en Juventud El Ejido. IDEAL

Más de 5.000 personas inician 2026 disfrutando de las ventajas del carné municipal

Los requisitos para obtener este carné son tener entre 14 y 30 años (ambos incluidos) y estar empadronado en El Ejido o matriculado en algún centro de enseñanza del municipio

J. C.

El Ejido

Sábado, 10 de enero 2026, 01:06

Comenta

El Ejido comenzó el año con 5.043 jóvenes que ya disponen del carné joven municipal y de las ventajas que ofrece.

El edil de ... Juventud, Educación y Participación del Ayuntamiento de El Ejido, Javier Rodríguez, detalló que «en 2025 hemos tramitado más de 450 altas nuevas. Este carné les permite beneficiarse de descuentos, promociones y servicios y estar informados de las actividades que ofertamos tanto en las instalaciones municipales como en establecimientos y comercios adheridos».

