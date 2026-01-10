Más de 5.000 personas inician 2026 disfrutando de las ventajas del carné municipal Los requisitos para obtener este carné son tener entre 14 y 30 años (ambos incluidos) y estar empadronado en El Ejido o matriculado en algún centro de enseñanza del municipio

El carné joven municipal se puede adquirir de forma gratuita en Juventud El Ejido.

El Ejido comenzó el año con 5.043 jóvenes que ya disponen del carné joven municipal y de las ventajas que ofrece.

El edil de ... Juventud, Educación y Participación del Ayuntamiento de El Ejido, Javier Rodríguez, detalló que «en 2025 hemos tramitado más de 450 altas nuevas. Este carné les permite beneficiarse de descuentos, promociones y servicios y estar informados de las actividades que ofertamos tanto en las instalaciones municipales como en establecimientos y comercios adheridos».

Se puede adquirir de forma gratuita en Juventud El Ejido, que está situado en el Teatro Auditorio en horario de lunes a viernes de 12.00 horas a 14.00 horas donde hay que rellenar un formulario y adjuntar una fotocopia del DNI, NIE o pasaporte. Los requisitos son tener entre 14 y 30 años (ambos incluidos) y estar empadronado en El Ejido o matriculado en algún centro de enseñanza del municipio. Además, los que dispongan del carné joven municipal, a través de la aplicación Juventud El Ejido, pueden estar al día de descuentos y noticias de interés, ya que la aplicación dispone de buscador de comercios, productos o servicios. Asimismo, también dispone de mapa de geolocalización de todos los establecimientos y sistema de notificación para cualquier cambio o novedad en los mismos; y zona de noticias y novedades para permanecer informado de todas las actividades que se impulsan desde Juventud del Ayuntamiento de El Ejido. El concejal explicó que la aplicación se puede descargar tanto para el sistema Android como para IOS, resaltando que es «sencilla, rápida, intuitiva, eficaz, accesible y comunicativa, con la que hemos creado sinergias con el tejido comercial del municipio para favorecer las compras en el comercio local».

