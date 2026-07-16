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El Ejido

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Más de 5.000 jóvenes disfrutan de las ventajas y beneficios del carné joven municipal

Es completamente gratuito y se puede conseguir en Juventud El Ejido, que está situado en el Teatro Auditorio, en horario de lunes a viernes de 12.00 horas a 14.00 horas

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El edil de Juventud, Educación y Participación del Ayuntamiento de El Ejido, Javier Rodríguez.

Javier Cortés

El Ejido

Más de 5.000 jóvenes de El Ejido ya disponen del carné joven municipal y de las ventajas que ofrece. El concejal de Juventud, Educación ... y Participación del Ayuntamiento de El Ejido, Javier Rodríguez, detalló que «este carné les permite beneficiarse de descuentos, promociones y servicios y estar informados de las actividades que ofertamos tanto en las instalaciones municipales como en establecimientos y comercios adheridos».

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