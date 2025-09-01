Más de 5.000 jóvenes disfrutan del carné joven municipal en El Ejido Es completamente gratuito y se puede conseguir en Juventud El Ejido, que está situado en el Teatro Auditorio, en horario de lunes a viernes de 12.00 horas a 14.00 horas

J. Cortés El Ejido Lunes, 1 de septiembre 2025, 02:06 Comenta Compartir

El Ejido suma este curso 5.150 jóvenes que ya disponen del carné joven municipal y de las ventajas que ofrece. El concejal de Juventud, Educación y Participación del Ayuntamiento de El Ejido, Javier Rodríguez, ha detallado que «200 jóvenes más que el pasado año ya disponen de este carné que les permite beneficiarse de descuentos, promociones y servicios y estar informados de las actividades que ofertamos tanto en las instalaciones municipales como en establecimientos y comercios adheridos».

Se puede adquirir de forma gratuita en Juventud El Ejido, que está situado en el Teatro Auditorio en horario de lunes a viernes de 12.00 horas a 14.00 horas donde hay que rellenar un formulario y adjuntar una fotocopia del DNI, NIE o pasaporte. Los requisitos son tener entre 14 y 30 años (ambos inclusive) y estar empadronado en El Ejido o matriculado en algún centro de enseñanza del municipio.

Además, los que dispongan del carné joven municipal, a través de la APP Juventud El Ejido, pueden estar al día de descuentos y noticias de interés, ya que la aplicación dispone de buscador de comercios, productos o servicios; mapa de geolocalización de todos los establecimientos y sistema de notificación para cualquier cambio o novedad en los mismos; y zona de noticias y novedades para permanecer informado de todas las actividades que se impulsan desde Juventud del Ayuntamiento de El Ejido.

El concejal ha explicado que la aplicación se puede descargar tanto para el sistema Android como para IOS, resaltando que es «sencilla, rápida, intuitiva, eficaz, accesible y comunicativa, con la que hemos creado sinergias con el tejido comercial del municipio para favorecer las compras en el comercio local».