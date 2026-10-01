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Más de 500 personas disfrutan de una gran degustación gastronómica por el Día Mundial del Mayor

Esta convivencia se enmarca en el programa de actividades de Participación Activa, organizadas por el Ayuntamiento de El Ejido

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Un momento de la jornada.

Javier Cortés

El Ejido

La nave de Ejidomar acogió el mediodía de este jueves una 'Degustación Gastronómica' con motivo del Día del Mayor, en la que participaron más de ... 550 personas, pertenecientes a las trece Asociaciones de Mayores con las que cuenta el municipio. A esta multitudinaria actividad se sumaron los usuarios del programa municipal de mayores en situación de soledad no deseada, que desarrolla el área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de El Ejido.

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Más de 500 personas disfrutan de una gran degustación gastronómica por el Día Mundial del Mayor

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