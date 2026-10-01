Más de 500 personas disfrutan de una gran degustación gastronómica por el Día Mundial del Mayor

La nave de Ejidomar acogió el mediodía de este jueves una 'Degustación Gastronómica' con motivo del Día del Mayor, en la que participaron más de ... 550 personas, pertenecientes a las trece Asociaciones de Mayores con las que cuenta el municipio. A esta multitudinaria actividad se sumaron los usuarios del programa municipal de mayores en situación de soledad no deseada, que desarrolla el área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de El Ejido.

Esta convivencia se enmarca en el programa de actividades de Participación Activa, organizadas por el Ayuntamiento de El Ejido, a través del área de Servicios Sociales, con el objetivo de fomentar la participación activa de los mayores, que colaboran en la actividad aportando sus propios platos, haciendo gala de los productos y recetas tradiciones de la zona.

La concejala de Servicios Sociales, Delia Mira, la concejal de Cultura, Elena Gómez, y el presidente de la Junta Local de Almerimar, Inocencio Gabriel Manzano, acompañaron a los mayores del municipio en esta degustación que impulsa que los mayores se interrelacionen, socialicen y disfruten, compartiendo intereses, gustos, experiencias y vivencias.

Las 13 asociaciones de la tercera edad participantes fueron Los Pinares, de Venta Carmona; Los Alcores, de Matagorda; San Isidro, en Ejido Norte; Ensenada de San Miguel, en Almerimar; Virgen del Mar, de Balerma; Las Norias; Pampanico; Tarambana; El Greco de Santo Domingo; Santa María del Águila, El Viento, de San Agustín; Santa María de la Paz, de la Loma de la Mezquita y Las Palmeras-San Francisco.

También asistieron a la cita gastronómica los usuarios del Centro de Participación Activa, que gestiona la Junta de Andalucía en el municipio.