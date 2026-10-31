48540 electores de El Ejido podrán votar el 29 de noviembre en las elecciones a las Cortes Generales

El Ayuntamiento acogió hoy el Pleno Municipal Ordinario, siendo el primero de los puntos abordados la elección mediante sorteo de los miembros de las mesas ... electorales para las Elecciones a Cortes Generales que se celebrarán el próximo 29 de noviembre de 2026. Se llevó a cabo entre los 48.540 electores con derecho al voto que hay en el municipio, de los cuales 24.508 son mujeres y 24.032 son hombres.

El sorteo, como viene siendo habitual, se realizó mediante un procedimiento informático y determinó los integrantes de las 84 mesas electorales de las secciones electorales que tiene el municipio, que estarán repartidas en un total de 27 colegios. Se eligieron los 756 miembros que velarán por el proceso democrático en dichas mesas, 252 titulares y 504 suplentes.

Las entidades de población con el mayor número de electores son El Ejido, con 26.857, Ensenada de San Miguel, con 8.838, y Santa María del Águila, con 4.510. Estas tres entidades suponen más del 82% del electorado.

Aquellas personas que salieron designados recibirán a lo largo de los próximos días la notificación en su domicilio, así como un manual de instrucciones y toda la información precisa para la tarea que van a desempeñar.

En la página Web del Instituto Nacional de Estadística (http:/www.ine.es) está disponible información sobre el censo electoral con los datos de interés para esta consulta, censo vigente, reclamaciones, voto por correo, plazos, normativa legal y recuentos de inscritos. Todos los electores pueden consultar los datos de las mesas y locales electorales. Además, aquellos electores que posean un certificado digital pueden consultar sus datos de inscripción en el censo electoral.

Cabe destacar que, al término de la sesión plenaria, la corporación municipal guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de la localidad toledana de Urda.