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48540 electores de El Ejido podrán votar el 29 de noviembre en las elecciones a las Cortes Generales

Se abrirán 27 colegios electorales y participarán 756 miembros en las mesas, elegidos mediante sorteo público, entre titulares y suplentes

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Un momento de la sesión plenaria.

Javier Cortés

El Ejido

El Ayuntamiento acogió hoy el Pleno Municipal Ordinario, siendo el primero de los puntos abordados la elección mediante sorteo de los miembros de las mesas ... electorales para las Elecciones a Cortes Generales que se celebrarán el próximo 29 de noviembre de 2026. Se llevó a cabo entre los 48.540 electores con derecho al voto que hay en el municipio, de los cuales 24.508 son mujeres y 24.032 son hombres.

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