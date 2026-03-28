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458 alumnos de las Escuelas Municipales Deportivas realizan coreografías en una exhibición

El Ejido ·

La concejala de Deportes, María José Martín, ha compartido esos momentos previos de los grupos antes de su actuación

J. C.

Roquetas de Mar

Sábado, 28 de marzo 2026, 21:35

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Los 458 alumnos de las Escuelas Municipales de Baile Moderno, Gimnasia Rítmica y Acrobática, del Instituto Municipal de Deportes (IMD) han desplegado todos los conocimientos ... adquiridos durante este trimestre a través de unas originales y trabajadas coreografías de las que han podido disfrutar padres y familiares desde el martes al jueves en las exhibiciones que se han llevado a cabo en el Pabellón Municipal de Deportes de El Ejido.

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458 alumnos de las Escuelas Municipales Deportivas realizan coreografías en una exhibición