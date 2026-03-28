458 alumnos de las Escuelas Municipales Deportivas realizan coreografías en una exhibición

Los 458 alumnos de las Escuelas Municipales de Baile Moderno, Gimnasia Rítmica y Acrobática, del Instituto Municipal de Deportes (IMD) han desplegado todos los conocimientos ... adquiridos durante este trimestre a través de unas originales y trabajadas coreografías de las que han podido disfrutar padres y familiares desde el martes al jueves en las exhibiciones que se han llevado a cabo en el Pabellón Municipal de Deportes de El Ejido.

La concejal de Deportes, María José Martín, ha compartido esos momentos previos de los grupos antes de su actuación, además de animarlos durante cada actuación, destacando la evolución deportiva que han demostrado todos los conjuntos participantes.

La concejal ha destacado de este programa «su adaptación continua a las necesidades de los ejidenses, lo que favorece la promoción del deporte y de hábitos de vida saludable en todas las edades, al tiempo que las Escuelas fomentan valores como la deportividad, la cohesión, la afición al deporte y el espíritu de competición sana».

Así, durante esta semana han pasado por el parquet del Pabellón de Deportes de El Ejido los 16 conjuntos de Baile Moderno, con un total de 209 alumnos de todas las categorías, desde premini hasta infantil, en la primera de las dos jornadas de Juegos Deportivos Municipales con que cuenta esta disciplina. La segunda jornada se celebrará a finales del mes de mayo, coincidiendo con la clausura de las Escuelas Deportivas Municipales.

Asimismo, se han celebrado las competiciones de Gimnasia Rítmica dentro de los Juegos Deportivos Municipales, con la participación de 35 conjuntos y un total de 249 alumnos en las categorías premini, prebenjamín, benjamín-alevín, infantil, además de los grupos de acrobática.

Cabe recordar que estas disciplinas forman parte de las 20 modalidades ofertadas por el IMD dentro de las Escuelas Deportivas Municipales en el curso 2025/26, que cuentan con más de 3.000 menores inscritos en actividades como baloncesto, ciclismo, fútbol 7, fútbol sala, judo, pádel o tenis, entre otras.