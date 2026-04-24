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A esta actividad se suman miles de vecinos y visitantes. IDEAL

Más de 4.300 kilos entre habas, tocino y magra: la gastronomía reina en San Marcos

La Fiestas de las Habas, la Gran Fritá Popular y la cata de vinos son varias de las actividades que son una de las identidades de esta fiesta ejidense

Javier Cortés

El Ejido

Viernes, 24 de abril 2026, 18:38

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Este sábado, 25 de abril, el municipio de El Ejido inicia su cuarto y penúltimo día de Fiestas de San Marcos con una gran jornada ... centrada en gran medida en la gastronomía, pilar fundamental de esta gran fiesta popular donde las habas y el tocino, junto a la Gran Fritá Popular, se llevan los vítores, pero al que se le ha ido sumando con fuerza la ya tradicional y consolidada cata de vinos de San Marcos, que este año cuenta con novedades y es que esta edición contará con la ampliación a dos las catas de vino debido a la alta demanda.

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