Más de 4.300 kilos entre habas, tocino y magra: la gastronomía reina en San Marcos

Este sábado, 25 de abril, el municipio de El Ejido inicia su cuarto y penúltimo día de Fiestas de San Marcos con una gran jornada ... centrada en gran medida en la gastronomía, pilar fundamental de esta gran fiesta popular donde las habas y el tocino, junto a la Gran Fritá Popular, se llevan los vítores, pero al que se le ha ido sumando con fuerza la ya tradicional y consolidada cata de vinos de San Marcos, que este año cuenta con novedades y es que esta edición contará con la ampliación a dos las catas de vino debido a la alta demanda.

Se celebraron los días 22 y 23 de abril en la caja escénica del Auditorio a las 21.00 horas, con aforo limitado a 100 personas, y tuvo la participación de la bodega Pago de Almaraes, referente en innovación enológica en Andalucía, junto a una degustación de aceites de Oleoalmanzora, que continúa tras la degustación del año pasado.

Para San Marcos hay varios ingredientes que no pueden faltar y como ya mencionamos anteriormente son las habas y el tocino, y por cuarto año consecutivo, la Gran Fritá Popular, que contará con muy buenos productos de la tierra. Este evento tendrá lugar este sábado en el Parque Municipal, si los fenómenos meteorológicos lo permiten, que estará precedida por juegos infantiles a las 10.30 horas también en el Parque Municipal.

A partir de las 13.00 horas arrancará la Gran Fritá Popular (con un precio simbólico de 2 euros) y la Fiesta de las Habas (con un precio simbólico de 1 euro), pudiendo degustar habas, tocino y pan.

En este sentido, para la elaboración de la 'fritailla' se emplearán cientos de kilos de verduras frescas y carne, 350 kilos de calabacín, 230 de pimiento verde, 300 de pimiento rojo, 300 de pimiento amarillo, 180 de berenjena y 300 de tomate, además de 1.200 kilos de carne de magro y 2.500 kilos de habas y 600 kilos de tocino, reforzando el carácter tradicional y participativo de la celebración, contando además con el reparto de 4.000 sombreros.

Una fiesta que reúne a familiares, vecinos y turistas que aprovechan para disfrutar de los buenos sabores que tiene y exporta esta tierra al resto del país y de Europa.

Más actividades

La jornada continuará con la actuación de la Asociación Cultural Francisco Velarde, y el concierto gratuito de la artista Merche junto a un dj desde las 16.00 horas. Confirmándose que el concierto de Merche se realizará en la nave de Ejidormar debido a los fenómenos meteorológicos adversos que ofrece la Agencia Estatal de Meteorología. La mañana del sábado servirá para preparar a San Marcos, una tarea que se llevará a cabo en el patio del colegio Divina Infantita, donde mayordomos y vecinos se congregarán para adornar con claveles.

Con el objetivo de garantizar unas fiestas inclusivas, se establecieron medidas específicas como la comunicación anticipada de los horarios de pirotecnia y la habilitación de dos espacios reservados para personas con discapacidad, ubicados en el Bulevar y en la calle San Isidro. Por la noche, coincidiendo con la onomástica de San Marcos, tendrá lugar un castillo de fuegos artificiales en el Parque Periurbano de La Cañada de Ugíjar a las 22.00 horas.

Además, el Ayuntamiento diseñó un amplio dispositivo de seguridad que incluye importantes novedades, como la incorporación de una Unidad de Caballería durante la Fiesta de las Habas, la instalación de un Puesto de Mando Avanzado de la Policía Local en el Parque Municipal y la participación del grupo GOAP en la procesión.

Asimismo, se activará el Plan de Emergencias Municipal en fase de prealerta durante todos los días festivos, según informó el intendente jefe de la Policía Local, Marco Muñoz.

El operativo contará con la práctica totalidad de la plantilla de la Policía Local, reforzada por unidades especializadas, además de la participación de Protección Civil y una ambulancia de Soporte Vital Básico.