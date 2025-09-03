Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Presentación del evento en el municipio. R. I.

Más de 400 jóvenes se adentran en el mundo de la robótica y la programación

El campus de TecnoTribu se lleva a cabo en este municipio desde el lunes hasta el viernes y cuenta con un gran programa

J. Cortés

El Ejido

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 01:03

Más de 400 menores ejidenses de entre 9 y 17 años están participando durante esta semana en una divertida y didáctica aventura digital de la mano del campus TecnoTribu. El delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Francisco González Bellido, y el concejal de Educación y Juventud del Ayuntamiento de El Ejido, Javier Rodríguez, visitó este martes el campus, que se está desarrollando desde este lunes y hasta el próximo viernes 5 de septiembre en las instalaciones de la Nave de Ejidomar, donde tuvieron la oportunidad de conocer de mano de los participantes cómo está siendo esta experiencia.

A través de talleres prácticos, creativos y en equipo, en grupos divididos por edades, los participantes están desarrollando competencias digitales clave para su presente y futuro en materias como robótica, tecnología, ciencia, videojuegos e Inteligencia Artificial (IA). Una propuesta divertida y gratuita con las que llenar de conocimiento y diversión los últimos días de las vacaciones estivales, antes del inicio del nuevo curso académico la próxima semana.

La actividad, puesta en marcha por el Ministerio de Juventud e Infancia, con la colaboración de la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en Almería y el Ayuntamiento de El Ejido, a través del área de Juventud y Educación, se apoya en la plataforma educativa CODI (Programa de Competencias Digitales para la Infancia).

En el ámbito de la robótica, los participantes están trabajando principios de mecánica, energía y programación, con estructuras que tienen que conseguir que se muevan y reaccionen, y resolviendo retos a través de legos motorizados, mini coches solares, robots con sensores o circuitos para drones.

Arte digital, realidad aumentada, realidad virtual y electrónica básica, o ciencia experimental son aspectos que también están practicando los participantes a través de la combinación de juego, observación y razonamiento y que se traducen en experimentos con volcanes, elaboración de slime, construcción de puentes, aviones o desafíos científicos.

En la TecnoTribu tampoco falta un espacio para los videojuegos, facilitándoles los conocimientos y herramientas para que puedan convertirse en desarrolladores de sus propios videojuegos utilizando para ello herramientas como Scratch o editores de pixel art, con los que programar acciones, diseñar personajes, construir escenarios y dar vida a sus ideas, entre otros.

