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El Ejido

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Casi 300 personas participan en la gimnasia de mantenimiento de El Ejido

Esta actividad es gratuita y no requiere de inscripción previa, arrancó el pasado 1 de julio y finalizará el 21 de agosto

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Una de las actividades.

Javier Cortés

El Ejido

El Instituto Municipal de Deportes puso en marcha un verano más el programa de gimnasia de mantenimiento del que están formando parte cerca de 300 ... participantes. Además, están disponibles otras muchas propuestas como deportes acuáticos, carreras, vóley playa, basket 3x3, futbol playa, día de bicicleta y fiestas del mar. La gimnasia de mantenimiento es gratuita y no requiere de inscripción previa, arrancó el pasado 1 de julio y finalizará el 21 de agosto.

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Casi 300 personas participan en la gimnasia de mantenimiento de El Ejido

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