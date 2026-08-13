Casi 300 personas participan en la gimnasia de mantenimiento de El Ejido

Javier Cortés El Ejido 13/08/2026 a las 21:25h.

El Instituto Municipal de Deportes puso en marcha un verano más el programa de gimnasia de mantenimiento del que están formando parte cerca de 300 ... participantes. Además, están disponibles otras muchas propuestas como deportes acuáticos, carreras, vóley playa, basket 3x3, futbol playa, día de bicicleta y fiestas del mar. La gimnasia de mantenimiento es gratuita y no requiere de inscripción previa, arrancó el pasado 1 de julio y finalizará el 21 de agosto.

Esta actividad se imparte en el Parque Brisamar, los lunes, miércoles y viernes; en el Campo de rugby en Almerimar, los martes y jueves; en Parque El Palmeral de Balerma, los lunes, miércoles y viernes; en el Parque Municipal de El Ejido, los lunes, miércoles y viernes; y en el Parque Plaza de Abastos en Santa María del Águila, los martes y jueves.