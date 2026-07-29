Más de 300 personas logran encontrar trabajo gracias a Eracis+

El área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de El Ejido continúa en este 2026 con la implementación de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión ... e Inclusión Social (Eracis+) en el municipio, un programa cofinanciado por el Fondo Social Europeo y la Junta de Andalucía.

La concejala del área, Delia Mira, resaltó que «desde su puesta en marcha en 2024, el programa ha logrado avances significativos en la mejora de la empleabilidad y el acceso a la formación de los participantes a través del desarrollo de itinerarios de inclusión sociolaboral».

«Desde el Ayuntamiento trabajamos para acompañar a las personas que más lo necesitan en su camino hacia el empleo: formación, digitalización, orientación laboral y búsqueda activa de empleo», comentó la edil de Servicios Sociales, Delia Mira.

«Gracias a este trabajo, más de 600 personas han participado en nuestros itinerarios personalizados de inserción sociolaboral y la mitad ha encontrado un puesto de trabajo».

En el ámbito de la inserción, los datos reflejan una evolución muy positiva, superando ampliamente el objetivo inicial previsto de 212 empleos. Las Norias y San Agustín concentran el mayor número de participantes e inserciones, seguidos de Ejido Centro y Pampanico. Asimismo, el programa desarrolló una intensa actividad formativa que, en su ecuador, superó los hitos exigidos por el Fondo Social Europeo, orientada a mejorar la empleabilidad de los participantes, con un total de 600 participantes en cursos relacionados con atención sociosanitaria, ayuda a domicilio, hostelería, competencias digitales, manipulador de alimentos, atención al cliente, limpieza, agricultura o carretilla elevadora, entre otros. En palabras de Delia Mira «la formación y el acompañamiento son claves para generar oportunidades reales».

Ámbitos de actuación

La Eracis+ establece tres ámbitos de actuación en sus años de ejecución: actuaciones que contribuyan a mejorar la inclusión social; mejora de la inclusión laboral-formativa de los participantes; y, también, actuaciones de mejora de la convivencia y consolidación de procesos comunitarios. En el municipio se actúa en las zonas de Ejido Centro, Las Norias- San Agustín y Pampanico.

«Los datos demuestran que el esfuerzo conjunto entre administraciones, profesionales y entidades está dando resultados, ya que no solo se están cumpliendo los objetivos previstos, sino que incluso se han superado las inserciones laborales inicialmente planteadas», explicó Delia Mira.

En definitiva, «desde los Servicios Sociales de El Ejido, seguiremos trabajando con rigor, planificación y firmeza para que El Ejido continúe siendo un municipio de oportunidades, convivencia y progreso», señaló la concejala.