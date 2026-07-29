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Más de 300 personas logran encontrar trabajo gracias a Eracis+

Los datos del plan en El Ejido reflejan una evolución positiva, superando el objetivo inicial previsto de 212 empleos

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Foto grupal.

Javier Cortés

El Ejido

El área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de El Ejido continúa en este 2026 con la implementación de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión ... e Inclusión Social (Eracis+) en el municipio, un programa cofinanciado por el Fondo Social Europeo y la Junta de Andalucía.

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