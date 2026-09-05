Más de 180 menores reviven atención educativa durante su ingreso en el Hospital Poniente

Un total de 182 niños y niñas recibieron atención educativa durante el curso 2025-2026 mientras permanecían ingresados en el Hospital Universitario Poniente, dependiente del ... Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de Presidencia Sanidad y Emergencias. El Aula Hospitalaria del centro permite garantizar el derecho a la educación de los menores mientras reciben asistencia sanitaria, al tiempo que les ofrece actividades lúdicas y de ocio con las que impulsar su desarrollo intelectual, afectivo y social.

El Aula Hospitalaria del Hospital Universitario Poniente se encuentra ubicada en la primera planta del edificio de Hospitalización, en la Unidad de Pediatría y durante el periodo lectivo permanece abierta de lunes a viernes, en horario de 10.00 horas a 15.00 horas. Al igual que el resto de las existentes en el Sistema Sanitario Público de Andalucía, su funcionamiento está reglado a través de un convenio de colaboración entre las Consejerías de Presidencia, Sanidad y Emergencias y la de Educación. Este acuerdo permite atender las necesidades educativas de los niños y niñas durante su ingreso hospitalario y facilita el contacto entre los docentes de los centros educativos y quienes ejercen esta labor en los hospitales.

El trabajo desarrollado en el Aula Hospitalaria está orientado a evitar que los problemas de salud de los menores puedan afectar a su educación, al tiempo que les ofrece la posibilidad de disfrutar de un ambiente distendido y lúdico, que les ayude a sobrellevar su enfermedad y la lógica incertidumbre de encontrarse fuera de su entorno habitual.

Mercedes Ortiz, maestra del Aula Hospitalaria del Hospital Universitario Poniente explicó que «una característica de nuestro centro es que el alumnado es de corta estancia, debido a que no se registran ingresos pediátricos de larga duración». Para atender su atención educativa durante la hospitalización, el centro desarrolló el proyecto 'Karunaventura', que ofrece a los pequeños diferentes retos en los que participar, durante las fases de ingreso, estancia y alta.

Ortiz señaló que «el 'Proyecto Karunaventura' se plantea los objetivos de entretener y divertir a los niños y niñas hospitalizados, aliviar su estrés y sufrimiento, hacer que empleen su tiempo de forma útil y constructiva y fomentar el desarrollo de cualidades positivas, como la generosidad, el respeto, la paciencia, la satisfacción, la gratitud o la tolerancia».

Junto al desarrollo de este proyecto, el Aula Hospitalaria ofrece atención individualizada a los pacientes pediátricos, en coordinación con sus tutores escolares cuando es necesario y con la implicación activa de los padres.

Actividades lúdicas

Además de velar para que la enfermedad no interrumpa el proceso educativo, las aulas hospitalarias tienen entre sus objetivos proporcionar a los niños y niñas actividades lúdicas y de ocio, que les ayuden a hacer más agradable su periodo de ingreso y tratamiento.

En el caso del Hospital Universitario Poniente, el Aula colabora con la Comisión de Atención Integral al Niño Hospitalizado del centro, para la puesta en marcha de sesiones de cuentacuentos, representaciones teatrales y musicales, sesiones de magia.

Así, durante el último curso, el Aula colaboró en la organización de las actividades navideñas que se desarrollaron entre el 4 de diciembre y el 5 de enero y en la celebración de días mundiales, así como en la Semana de la Primavera, entre los días 8 y 12 de junio, que ha incluido cuentacuentos, talleres y charlas educativas.