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Más de 180 menores reviven atención educativa durante su ingreso en el Hospital Poniente

El Aula Hospitalaria del centro posibilita que pacientes pediátricos continúen con sus estudios mientras reciben atención médica

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El Aula Hospitalaria del Hospital Poniente se encuentra ubicada en la primera planta del edificio de Hospitalización.

Javier Cortés

El Ejido

Un total de 182 niños y niñas recibieron atención educativa durante el curso 2025-2026 mientras permanecían ingresados en el Hospital Universitario Poniente, dependiente del ... Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de Presidencia Sanidad y Emergencias. El Aula Hospitalaria del centro permite garantizar el derecho a la educación de los menores mientras reciben asistencia sanitaria, al tiempo que les ofrece actividades lúdicas y de ocio con las que impulsar su desarrollo intelectual, afectivo y social.

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Más de 180 menores reviven atención educativa durante su ingreso en el Hospital Poniente

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