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Algunos concejales del equipo de Gobierno descubrieron este domingo auténticas joyas sobre ruedas. IDEAL

Más de 150 coches participan en la II Concentración de Vehículos Clásicos en El Ejido

La pedanía ejidense de Pampanico vivió este domingo una jornada única para los amantes del motor con exposición y otras actividades

J. Cortés

El Ejido

Martes, 17 de marzo 2026, 14:13

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El núcleo de Pampanico se convirtió este domingo en un auténtico museo al aire libre de joyas sobre ruedas con la celebración de la II ... Concentración de Vehículos Antiguos, organizada por la Asociación Cultural de Pampanico, con la colaboración del Ayuntamiento de El Ejido, a través del área de Turismo, y de la Junta Local de Pampanico-Tarambana.

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