Más de 150 coches participan en la II Concentración de Vehículos Clásicos en El Ejido

El núcleo de Pampanico se convirtió este domingo en un auténtico museo al aire libre de joyas sobre ruedas con la celebración de la II ... Concentración de Vehículos Antiguos, organizada por la Asociación Cultural de Pampanico, con la colaboración del Ayuntamiento de El Ejido, a través del área de Turismo, y de la Junta Local de Pampanico-Tarambana.

Más de 150 coches y motos antiguas, anteriores a 1996, formaron parte de esta cita, a la que se unieron otros muchos hasta superar los 200, y que incluyó un recorrido por distintos núcleos del municipio. Alrededor de las 11.30 horas, la comitiva partía de Pampanico hacia Tarambana, para luego bajar hacia Balerma, pasar por Guardias Viejas y Almerimar, antes de volver a Pampanico, donde ha tenido lugar una multitudinaria jornada de convivencia, en la que participó cerca de un millar de personas.

Exposición

La concejala de Turismo, María Herminia Padial, junto al concejal de Hacienda, José Francisco Rivera; la concejala de Cultura, Elena Gómez; y el presidente de la Junta Local de Pampanico-Tarambana, Salvador Aguilera, recorrieron la exposición de vehículos clásicos, descubriendo algunas de las joyas llegadas desde otros puntos de la provincia y de otros rincones de provincias cercanas, pero también algunas de las que hay en el municipio, entra las que destacó un Rolls-Royce que perteneció a la Reina de Inglaterra.

Asimismo, El Ejido es un municipio que suele contar con algún que otro evento dedicado a descubrir vehículos antiguos. Uno de los últimos fue el pasado domingo 18 de mayo de 2025, en el que municipio de El Ejido acogió una concentración de vehículos antiguos que permitió disfrutar a los amantes del motor de auténticas joyas sobre ruedas.

Una iniciativa que contó con la colaboración del área de Turismo del Ayuntamiento de El Ejido y El Corte Inglés, que se llevó cabo entre las 11.00 horas y las 14.00 horas en la plaza de El Corte Inglés.

Esta cita única en la que una gran cantidad de personas se acercaron y vieron de cerca vehículos con más de 50 años de historia contará con la participación del Club de Vehículos Antiguos de Almería y el Museo Privado de Coches Antiguos de Pepe Moreno, que, como destacó la edil de Turismo y Comercio, María Herminia Padial, «estarán presentes con una cuidada selección de ejemplares únicos que permitirá a turistas y visitantes admirar de cerca la evolución del diseño y la tecnología de estos vehículos históricos». Una propuesta sugerente para disfrutar del tiempo libre y de ocio en el municipio.