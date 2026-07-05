Más de 150 actividades de turismo, ocio y cultura para la programación veraniega de El Ejido

El Ayuntamiento presentó hace unos días en el Castillo de Guardias Viejas la programación de verano, con más de 150 propuestas culturales, deportivas, turísticas y ... de ocio dirigidas a todos los públicos y repartidas por todo el municipio.

En la presentación participaron el alcalde, Francisco Góngora; el delegado de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta, Juanjo Alonso; la concejala de Turismo, María Herminia Padial; la concejala de Cultura, Elena Gómez; la concejala de Deportes, María José Martín; el concejal de Educación y Juventud, Javier Rodríguez; el presidente de la Junta Local de Almerimar, Inogabi Manzano; y la presidenta de la Junta Local de Balerma, Yasmina Ferrón.

Góngora explicó que «hemos diseñado una programación pensada para que tanto los vecinos como quienes visitan el municipio puedan disfrutar plenamente de El Ejido y descubrir todo lo que ofrece». En este sentido, destacó que se «han organizado eventos relacionadas con la música, el teatro, el cine, el deporte, el turismo y el ocio saludable, con propuestas repartidas por calles, plazas, barrios, núcleos y playas, además de espacios patrimoniales emblemáticos como el Castillo de Guardias Viejas».

Asimismo, señaló que «el objetivo es ofrecer una programación variada y de calidad que contribuya a dinamizar el municipio, fortalecer el tejido social y económico y seguir proyectando la mejor imagen de El Ejido como un destino atractivo». El regidor puso también en valor el papel del sector hostelero y de ocio como complemento fundamental de la oferta estival.

El delegado, Juanjo Alonso, destacó que «este ciclo representa a la perfección el modelo por el que apostamos desde la Junta de Andalucía: un turismo sostenible, de raíces y de máxima calidad, capaz de crecer de forma paralela y complementaria a nuestro indiscutible éxito de sol y playa. Queremos que el visitante no solo elija El Ejido por sus costas, sino por experiencias culturales únicas en entornos monumentales«.

«Por ello, quiero felicitar de forma muy expresa al Ayuntamiento de El Ejido. Su capacidad para mantener este ciclo durante 27 ediciones con llenos absolutos demuestra una gestión ejemplar y una sensibilidad única para diversificar la oferta del municipio», explicó el delegado.

Asimismo, Alonso añadió que «pero el compromiso del Gobierno de Juanma Moreno con El Ejido no se queda solo en las palabras; se demuestra con inversiones estratégicas, que se han llevado a cabo a través de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino. En total, cofinanciamos un ambicioso paquete de más 3,1 millones de euros destinados a la rehabilitación del patrimonio histórico y natural de esta zona costera».

Por su parte, la concejala, Elena Gómez, dio a conocer «una de las programaciones culturales de verano más completas, descentralizadas y ambiciosas de los últimos años en El Ejido, que combina música, teatro, cine, festivales, patrimonio, gastronomía y grandes eventos al aire libre, acercando la cultura a todos los rincones del municipio y convirtiéndola en un elemento de convivencia y dinamización social».

Una de las grandes citas volverá a ser la XXVII edición del Ciclo de Conciertos del Castillo de Guardias Viejas que del 9 de julio al 21 de agosto transformará su patio de armas en un escenario privilegiado donde patrimonio y música se unen para ofrecer once conciertos de flamenco, jazz, folk, chanson francesa o pop acústico, y una representación de teatro breve.

La programación teatral volverá a recorrer el municipio acercando espectáculos familiares a Matagorda, Las Norias, Guardias Viejas, Almerimar, Balerma, San Agustín y Pampanico. También regresa uno de los clásicos más esperados: el Cine de Verano, con más de treinta proyecciones gratuitas que convertirán plazas y espacios públicos en auténticas salas al aire libre. Aventuras, humor, animación y emoción protagonizarán las noches estivales con títulos para toda la familia como Sonic 3, Vaiana 2, Minecraft, Robot Salvaje, Flow, Policán, Guardianes en la Ópera o Héroes de Central Park, entre otros.

La música volverá a ser uno de los grandes protagonistas del verano. Este mismo fin de semana se celebró una nueva edición del Festival El Ejido al Natural, que reunió en Almerimar a algunas de las bandas más destacadas del panorama nacional, con Siloé como cabeza de cartel, acompañados por La La Love You y Niña Polaca.

Del 17 al 19 de julio, Almerimar acogerá La Liga Burger, que este año se complementará con la octava edición de Almerimar Fest, una propuesta que fusiona gastronomía y música en directo con actuaciones de grupos como Chamae y Los Agro.

Otra de las citas imprescindibles será el Desembarco Pirata de Almerimar, el próximo 2 de agosto. Un gran espectáculo temático que cada año transforma el litoral en un escenario de aventuras, bucaneros, historia, animación y participación ciudadana.

Se va a poder disfrutar del patrimonio con rutas guiadas patrimoniales por el Yacimiento en el mes de julio, aprovechando que se está en pleno excavación; por el Castillo; y en Balerma, con el castillo de Malerba y la Torre.

Balerma también volverá a convertirse en epicentro de la música con el Festival BLM, el 18 de julio, una cita que continúa creciendo edición tras edición y que se ha consolidado como un referente para el público joven. A esta programación se sumará el Festival Caloré, encabezado por Rasel y acompañado por artistas como Barroso y Deyavu, en una noche que volverá a reunir a miles de personas.

La Banda Sinfónica de El Ejido tendrá igualmente un papel destacado con varios conciertos nocturnos en Almerimar y Balerma durante el mes de julio, acercando la música en directo a escenarios únicos junto al mar y «poniendo en valor el talento de nuestros músicos».

La programación se completa con propuestas como Gastro Art, que llenará de artesanía, gastronomía y ambiente el Puerto Deportivo de Almerimar y la Plaza de la Torre de Balerma, ofreciendo espacios para pasear, descubrir productos locales y disfrutar del verano.

Desde el IMD se preparó también una completa programación deportiva y de ocio saludable que se desarrollará del 1 de julio al 21 de agosto con actividades dirigidas a todas las edades y repartidas por los distintos núcleos.

La concejala, María José Martín, detalló «la propuesta incluye un amplio calendario de actividades deportivas gratuitas —excepto las competiciones que requieren inscripción—, eventos populares, animación en playas, torneos y jornadas de convivencia que convertirán el verano en una oportunidad para practicar deporte, disfrutar en familia y fomentar hábitos de vida saludables».

La campaña llegará a Almerimar, Balerma, Santa María del Águila, San Agustín, Las Norias, Tarambana, Pampanico y El Ejido. Entre las actividades permanentes destacan las sesiones gratuitas y sin inscripción previa de Gimnasia de Mantenimiento, que se desarrollarán del 1 de julio al 21 de agosto en distintos puntos del municipio: en el Parque Brisamar y Campo de Rugby de Almerimar; Parque El Palmeral de Balerma; en el Parque Municipal de El Ejido; y en la Plaza de Abastos de Santa María del Águila.

La programación deportiva de julio incluye el Torneo de Fútbol Playa Adultos de Almerimar, que se celebrará del 6 al 9 de julio en el cajón de arena situado frente al Hotel AR de Almerimar, en horario de tarde.

El sábado 11 de julio tendrá lugar la Carrera Nocturna de Balerma a partir de las 21.00 horas en el Parque El Palmeral, y del 13 al 15 de julio se desarrollará además el Torneo de fútbol 7 escolar en el campo de fútbol de Balerma.

Otra de las pruebas destacadas será el Acuatlón de Almerimar, previsto para el domingo 19 de julio a las 9.30 horas en la Playa de Poniente. La programación continuará el sábado 25 de julio con el Torneo Basket 3x3 de Almerimar, incluido en el Circuito Provincial de Diputación, en el Parque Brisamar en categorías escolares y adultos. Asimismo, el jueves 30 de julio se celebrará el Torneo de Petanca de Balerma en las pistas junto a la rambla.

El calendario deportivo continuará en agosto con la Travesía a Nado de Balerma, prevista para el domingo 2 de agosto; el Torneo de Petanca de Almerimar el jueves 6 de agosto; y el Torneo de Vóley Playa los días 8 y 9 de agosto en el cajón de arena de Almerimar en categorías escolares y adultos. Por otra parte, la Carrera Murgiverde de Almerimar se celebrará el sábado 29 de agosto a las 19.30 horas. Ya en septiembre, el domingo 6 tendrá lugar la Ruta Anfibia Policía Nacional en la Playa de Poniente.

La programación se completará durante todo el verano con actividades gratuitas dirigidas a toda la familia, entre ellas cuatro jornadas de Animación en la Playa que se desarrollarán en la Playa de Levante de Almerimar, Playa de la Torre de Balerma, Playa de Guardias Viejas y Playa de San Agustín. Asimismo. Se celebrarán dos grandes jornadas temáticas como la Fiesta del Agua en Santa María del Águila y la Fiesta del Mar en el Lago Victoria. Además de seis días temáticos como el Día de la Bicicleta en Almerimar, Balerma, Tarambana y Pampanico —con uso obligatorio de casco—, así como el Día de la Vela y el Día de la Piragua en Balerma.

Por su parte, la concejalía de Turismo presentó su programación estival, que como explicó Padial, «está diseñada para poner en valor el extraordinario patrimonio natural, cultural y turístico del municipio, ofreciendo propuestas para todos los públicos que combinan ocio, educación ambiental, divulgación científica, música y tradición».

Entre las actividades más destacadas se encuentra 'El Ejido desde el mar', un programa de itinerarios didácticos en barco que se celebrará todos los martes, del 30 de junio al 1 de septiembre, con salida desde el Puerto Deportivo de Almerimar. Estas excursiones permitirán conocer desde el mar el litoral ejidense y sensibilizar sobre la importancia ecológica de las praderas de posidonia oceánica.

La naturaleza será también protagonista con 'Aprendiendo a mirar la naturaleza de El Ejido', un amplio programa que incluye en julio y agosto visitas guiadas al Faro del Sabinal, itinerarios interpretativos de 6 kms por Punta Entinas-Sabinar en diferentes horarios (mañana, tarde y nocturnos) y talleres infantiles en Almerimar y Balerma para acercar la riqueza ambiental del municipio a los más pequeños.

La programación incorpora nuevamente 'Noche de estrellas', el 18 de julio y el 8 de agosto, una experiencia de observación astronómica en el Castillo de Guardias Viejas, donde los asistentes podrán contemplar el cielo de verano mediante telescopios profesionales y con explicaciones de especialistas.

El compromiso con la sostenibilidad estará presente a través de las campañas 'Mi playa bonica', centrada en la educación ambiental y la correcta gestión de los residuos en las playas del municipio, y 'Salud a pie de playa', desarrollada junto al Distrito Sanitario Poniente para fomentar hábitos saludables y concienciar sobre la protección frente a la exposición solar durante los meses de mayor calor.

La oferta se completa con numerosas propuestas de ocio y dinamización turística. Balerma acogerá del 17 al 19 de julio un Mercado Marinero con ambientación temática y artesanía; la Orquesta Sinfónica Murgi ofrecerá dos conciertos 'A la luz de las velas, uno en el Puerto Deportivo de Almerimar y otro en la Plaza de la Torre de Balerma; y el Tren Turístico recorrerá durante todo el verano las principales avenidas y el Puerto Deportivo de Almerimar, con presencia también en Balerma durante el mes de agosto.

Entre las citas más esperadas destacan la Concentración de Coches Antiguos, que recorrerá el entorno del Puerto Deportivo de Almerimar el 15 de agosto, y la tradicional Romería-Convivencia en honor a la Virgen del Rocío, que el 22 de agosto volverá a unir Guardias Viejas y Almerimar en un emotivo encuentro que reúne a numerosos peregrinos y visitantes.

Como principal novedad de este verano, la concejala recordó la incorporación de Marco Topo, «una innovadora propuesta permanente de gamificación turística dirigida a las familias. A través de un mapa gratuito y una aplicación web, niños y adultos podrán descubrir doce enclaves emblemáticos del municipio resolviendo retos y preguntas educativas para obtener un diploma acreditativo al finalizar el recorrido».

Por su parte, la Unidad de Educación, Juventud y Participación pone en marcha este verano el proyecto 'Veranillo Joven', que se desarrollará del 6 al 31 de julio en horario de mañana en el Espacio Murgijoven con una amplia programación gratuita dirigida a jóvenes de entre 12 y 30 años. La iniciativa busca «ofrecer un espacio de encuentro y participación juvenil que fomente la socialización, la creatividad, el trabajo en equipo y el ocio saludable durante el periodo vacacional», detalló el concejal de Juventud, Javier Rodríguez.

La programación se celebrará de 11.00 horas a 14.00 horas e incluirá talleres de manualidades y estética juvenil, juegos de mesa, baile urbano, moderno e iniciación al hip hop, además de actividades relacionadas con videojuegos. Asimismo, Murgijoven pondrá a disposición de los jóvenes una Sala Libre de Ensayos para prácticas de baile y teatro y una sala coworking destinada al aprendizaje, la creatividad y el trabajo individual o en grupo.