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Más de 150 actividades de turismo, ocio y cultura para la programación veraniega de El Ejido

Rutas guiadas, Cine de Verano, obras de teatro y conciertos serán algunas de las actividades para

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La presentación de la programación veraniega se ha llevado a cabo en el Castillo de Guardias Viejas.

Javier Cortés

El Ejido

El Ayuntamiento presentó hace unos días en el Castillo de Guardias Viejas la programación de verano, con más de 150 propuestas culturales, deportivas, turísticas y ... de ocio dirigidas a todos los públicos y repartidas por todo el municipio.

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