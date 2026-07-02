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El Ejido

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Más de 150 actividades de cultura, deportes, turismo y ocio por la programación veraniega de El Ejido

El calendario cultural incluye 'El Ejido Al Natural', 'Ciclo de Conciertos en el Castillo', 'BLM', 'Desembarco Pirata', 'La Liga Burguer', teatro y cine de verano

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Un momento de la presentación.

Javier Cortés

El Ejido

El Ayuntamiento presentó en el Castillo de Guardias Viejas la programación de verano, con más de 150 propuestas culturales, deportivas, turísticas y de ocio dirigidas ... a todos los públicos y repartidas por todo el municipio.

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