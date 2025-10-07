120 actividades para la mejora del cuidado físico y mental en la XII Semana Saludable

La programación se ha presentado junto al Pabellón de Deportes y se desarrollará del 20 al 25 de octubre.

Ya está todo listo para que del 20 al 25 de octubre El Ejido celebre la Semana Saludable que alcanza su duodécima edición con el fin de contribuir a la buena salud de la ciudadanía. El concejal de Participación, Juventud y Educación del Ayuntamiento de El Ejido, Javier Rodríguez, dio a conocer este martes los detalles de la programación en el Pabellón de Deportes, junto a María Teresa Segura, subdirectora de enfermería del Hospital de Poniente; y Sebastián López, gerente en funciones de Distrito Sanitario Poniente.

Javier Rodríguez detalló que «en esta edición hemos casi duplicado las actividades para esta Semana, pasando de 71 en 2024 a 121 en 2025. Este éxito no sería posible sin la colaboración de asociaciones, empresas, profesionales y organismos públicos que, junto al Ayuntamiento, son los verdaderos impulsores y sin cuya implicación difícilmente podríamos ofrecer un programa tan amplia y variada».

«Las instituciones y administración pública debemos promocionar y potenciar la colaboración público - privada, ya que, sin ir más lejos, esta forma de trabajar posibilita realidades como la que hoy estamos presentando».

La Semana Saludable de El Ejido es una actividad consolidada entre la población ejidense y de toda la comarca que incluye charlas, actividades en farmacias, talleres, actividades deportivas, actividades educativas y de sensibilización, campañas y promociones y la Ruta Urbana Saludable.

Toda la programación es de carácter gratuito, aunque algunas de las actividades requieren de inscripción previa.

Novedad

Como novedad en esta edición, se une por primera vez a la Semana Saludable UNIPROSAL (Unión Profesional Sanitaria de Almería) realizando dos charlas sobre diabetes, una en el Club de la Tercera Edad San Isidro y otra con la Asociación Rosa Chacel.

La Ruta Urbana Saludable, que suma cada año un gran número de participantes, se realizará el viernes 24 de octubre y una vez más está destinada al colectivo de la Tercera Edad. «La finalidad es promover el envejecimiento activo», explicó el edil.

En esta línea, Javier Rodríguez destacó que «la alimentación vuelve a tener un papel fundamental donde tendrán gran protagonismo nuestras frutas y hortalizas de gran calidad que son base de la saludable dieta mediterránea». «Debe de ser para nosotros motivo de orgullo recordar que nuestra agricultura contribuye de forma evidente en el objetivo de conseguir una sociedad más sana».

El municipio de El Ejido cuenta con una amplia red de instalaciones deportivas públicas, así como una extensa red de carriles bici que en un futuro cercano conectará a todo el municipio, esto sumado a unas condiciones climatológicas y de recursos que posibilitan la práctica deportiva todo el año, elemento favorecedor de hábitos de vida saludable.

Iniciativa

María Teresa Segura felicitó al Ayuntamiento «por impulsar esta iniciativa donde se trabaja la prevención de la enfermedad a través de la educación sanitaria». Por su parte, Sebastián López aseguró que «todas las propuestas son muy interesantes ya que el ciudadano va a tener la ocasión de tener un contacto directo con el profesional».

Toda la información sobre las actividades se encuentra disponible en la página Web de Participación Ciudadana: participacion.elejido.es y en las redes sociales. Para finalizar, el concejal de Participación, Juventud y Educación del Ayuntamiento de El Ejido añadió que «quiero animar a participar en las actividades que configuran el programa de la XII Semana Saludable de El Ejido, y pido, en la medida de vuestras posibilidades, colaboración para hacer extensiva la propuesta a la población ejidense».