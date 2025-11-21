100 actividades para una Navidad única para llenar de magia El Ejido

Las concejalas de Cultura y Comercio, Elena Gómez y María Herminia Padial, respectivamente, han dado a conocer hoy en la Sala A del Teatro Auditorio ... que ha elaborado el Ayuntamiento para esta Navidad con cerca de 100 actividades para público de todas las edades y más de 900.000 puntos de luz que harán brillar El Ejido con magia e ilusión.

María Herminia Padial ha detallado que «hemos preparado un completo programa de actividades de dinamización, para reforzar la visibilidad del comercio local, atraer visitantes y ofrecer a la ciudadanía una experiencia navideña atractiva, participativa y sostenible, que incluyen el tradicional parque infantil en la Plaza Mayor, mercadillos navideños, espectáculos en la calle, photocall, carroza tematizada, e iluminación especial. Todas ellas están pensadas para que vecinos y visitantes disfruten de un ambiente festivo y, al mismo tiempo, apoyen a nuestros comercios locales».

Elena Gómez ha explicado que «vamos a contribuir con las acciones a crear los ambientes perfectos para que toda la familia disfrute feliz, los padres con los hijos, los hijos con los abuelos, y hacer más especiales aun si cabe cada reencuentro con la iluminación, el belén, el teatro, baile, zambomba, conciertos, musical, galas y humor».

La programación cultural volverá a contar con el tradicional Belén Monumental de El Ejido en el que el artesano y técnico del Ayuntamiento de El Ejido Miguel Ramírez ya está trabajando. Abrirá sus puertas el próximo 1 de diciembre a las 10:00 horas acompañado por las voces del coro infantil del colegio Divina Infantita y con la bendición de Don Mariano Delgado. «Un año más, la ubicación volverá a ser el Teatro Auditorio que permanecerá abierto al público todos los días de la semana para recibir a escolares, vecinos y visitantes», ha explicado Gómez. El horario será de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas de lunes a viernes y los sábados, domingos y festivos de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Los días 24 y 31 de diciembre será de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas.

Otra de las actividades estrella será el Parque de Ocio Infantil, «un espacio pensado para los más pequeños durante sus vacaciones que se inaugurará el 28 de noviembre y permanecerá abierto hasta el 6 de enero en un emplazamiento emblemático como es la Plaza Mayor con atracciones mecánicas, acciones de dinamización y entretenimiento que de forma paralela se complementan, se trata de musicales de actualidad, magia, cuenta cuentos, canta juegos, concursos, teatro y guiñol, espacios interactivos con videojuegos y todo tipo de actividades infantiles y juveniles que durante 38 días mantendrán la zona en permanente dinamismo», ha señalado Padial.

Todos los días de 17:00h a 18:00 horas se suprimirá la música, ruido y luces brillantes en el Parque para que los menores con TEA puedan disfrutar al igual que el resto de los niños. Además, los colectivos especiales tienen acceso de forma gratuita.

La inauguración se llevará a cabo el día 28 de noviembre a las 19:00 horas, con un encendido especial de Navidad, que irá acompañado de la apertura del Parque a las 17.00 horas, con varias actuaciones musicales a cargo del Conservatorio Profesional de Música de El Ejido y concierto de Navidad de 'Los Maravillosos Tenores' cañón de nieve y multitud de sorpresas.

Tras la inauguración, este año la magia de la luz llenará las calles teniendo como protagonista una campana que brillará con fuerza expuesta en diferentes puntos estratégicos para contribuir a que los ejidenses y visitantes puedan inmortalizar este momento. «A estas grandes figuras, acompañará un alumbrado de Navidad desplegado por todos los rincones de nuestro municipio en el que año tras año vamos incrementando el número de arcos y palmeras de nuestras calles, consiguiendo ese efecto cálido y entrañable. Con más de 900.000 puntos, nuestras principales plazas, calles y monumentos patrimoniales se iluminarán con una iluminación 100% de micro lámparas LED, consiguiendo un ahorro de un 85% sobre el consumo de la iluminación tradicional».

Como cada Navidad esta iluminación se refuerza en entornos comerciales de mayor afluencia, plazas y mercados de abastos municipales y accesos. Estos últimos, además, contarán con una decoración especial, llamativa y alegre. Por su parte, la Plaza Mayor sumará palmeras iluminadas, cortinas flash, el nacimiento y personajes como Papá Noel y un rey mago y la iluminación de la fachada.

Otras propuestas que invitarán a pasear y a salir a la calle son el árbol formado con 2.000 pascueros, el hilo musical y el mercado de Navidad, que se celebrará del 28 al 30 de noviembre en la Plaza mayor en horario de 11.00 horas a 22.00 horas con productos tradicionales.

Para seguir impulsando el comercio local, regresa la exitosa carroza de Papá Noel itinerante que recorrerá tanto el centro de El Ejido como algunos núcleos de población para que los niños pueden entregar sus misivas a Santa Claus y el photocall navideño.

Igualmente, Padial ha agradecido «la implicación de la Asociación de Comerciantes y Servicios de El Ejido y, por supuesto, a todos los establecimientos participantes, porque sin su esfuerzo y compromiso esta campaña no sería posible».

Por su parte, Elena Gómez ha detallado que el calendario de acciones diseñado por el Ayuntamiento de El Ejido también contempla teatro que cobrará gran protagonismo con la celebración de la 'Navidad en Breve' los días 12 y 13 de diciembre, donde los grupos de las Escuelas Municipales de Teatro se subirán al escenario y aportarán su magia por la Navidad.

Los villancicos tradicionales al son de panderetas se podrán disfrutar el próximo 14 de diciembre, alrededor de las 20:00 horas, a las puertas de la Parroquia de San Isidro Labrador con la Academia de Baile Susana Pérez, que ofrecerá una tradicional zambomba flamenca y el día previo al nacimiento del Niño Jesús, el coro Cristo de la Luz de Dalias.

La música llegará también a la Parroquia de San Isidro, con el concierto de Navidad a cargo de la Coral Lola Callejón el 20 de diciembre a las 20.00 horas y para animar las calles y las últimas compras previas a la Nochebuena, la Banda Juvenil de El Ejido recorrerá las calles y plazas más céntricas transmitiendo magia y alegría con sus instrumentos desde las 10:00 horas.

«El Centro de la Cultura Mediterránea será el lugar idóneo para los cuentacuentos de Paula Mandarina el 20 de diciembre que continuará con un taller de amasado de pan a partir de las 10:00 horas para realizar en familia.» Pueden inscribirse en el formulario de cultura.elejido.es. Este mismo espacio acogerá el 27 de diciembre otro cuentacuentos 'El Secreto' y, también para los más pequeños se podrá disfrutar del musical de 'Vaiana' el 21 de diciembre.

Elena Gómez ha detallado que «seguiremos sonriendo y acumulando recuerdos al disfrutar de las diferentes galas y zambombas que se llevarán a cabo durante todo el mes de diciembre tanto en nuestro Auditorio como en el Teatro Municipal, como son la Gala de Navidad de Alejandra Foruria, la zambomba flamenca de la Asociación Francisco Velarde y de Level Up».

El ballet llegará de la mano de la International Ballet Company con 'La Bella Durmiente' el 26 de diciembre, el humor con 'Almería Postureo' y el Concierto de Año Nuevo correrá a cargo de la Orquesta Sinfónica de El Ejido (OSCEL) el 3 de enero.

Por último, como novedad, nace 'El Espíritu de la Navidad', un espectáculo familiar que podrá disfrutarse en las instalaciones del Teatro Municipal desde el 26 de diciembre hasta el 4 de enero, a partir de las 16.00 horas. «Será un recorrido dirigido por unos divertidos personajes en los que nos harán pasar por diferentes estancias. La duración estimada de la actividad será de 40 min y la entrada podrá adquirirse a partir del 1 de diciembre en la web de cultura. Es un espectáculo que nos invita a creer, a emocionarnos y a reencontrarnos con lo verdaderamente importante».

Como ambas concejalas han señalado es «una programación que ambienta la mejor navidad en El Ejido». Las actividades se pueden consultar en Web elejido.es/feliznavidad