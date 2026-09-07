El Ejido refuerza la limpieza de imbornales ante la llegada de la temporada de lluvias

El Ayuntamiento, a través de DUE, puso en marcha una campaña extraordinaria de limpieza y mantenimiento de imbornales y cunetas de cara a la llegada ... de la época de lluvias, con especial atención a aquellos puntos del municipio más sensibles a la acumulación de agua y con posible riesgo de desborde o inundación ante episodios de precipitaciones intensas.

A lo largo del mes de septiembre, estos trabajos se están extendiendo en todo el municipio, priorizando las zonas consideradas más conflictivas. Las labores contemplan la retirada de hojas, tierra, residuos y otros elementos que puedan obstaculizar la entrada y evacuación del agua, favoreciendo así el correcto funcionamiento de la red de drenaje y reduciendo el riesgo de encharcamientos en la vía pública.

Esta intervención extraordinaria viene a reforzar las tareas de mantenimiento que se desarrollan durante todo el año sobre los imbornales y la red de alcantarillado. La limpieza periódica permite mantener despejados los puntos de captación, mejorar la capacidad de respuesta de la red ante las precipitaciones y detectar posibles incidencias que requieran una actuación específica.

Las campañas extraordinarias se llevan a cabo dos veces al año, durante los meses de marzo y abril y de agosto y septiembre, y se desarrollan de forma paralela a la planificación ordinaria de limpieza y mantenimiento de imbornales y redes de alcantarillado. De este modo, el Ayuntamiento mantiene una labor preventiva durante todo el año y refuerza los trabajos en los periodos con mayor posibilidad de episodios de lluvia intensa.

A su vez, el Ayuntamiento de El Ejido, a través de la concejalía de Agricultura y Medio Ambiente, está llevando a cabo durante estas semanas diferentes trabajos de acondicionamiento, limpieza y desbroce en los caminos rurales por los que transcurre la peregrinación al Santísimo Cristo de la Luz. El objetivo es que las miles de personas que participan cada año en este tradicional recorrido puedan realizarlo en las mejores condiciones posibles de seguridad y accesibilidad.

Las actuaciones se desarrollan en ramblas, caminos y vías de titularidad municipal, con especial atención a los tramos que forman parte de los itinerarios habituales de los peregrinos. Entre las zonas de actuación se encuentran el Camino de los Siseñores, el Camino del Ayudante, el Camino Las Palomas, el Camino del Sector IV Iryda y la Rambla del Bujo, además de otros puntos utilizados durante la peregrinación.

El edil de Agricultura y Medio Ambiente, Manuel Martínez, supervisó estos días los trabajos que se están realizando en la Rambla del Bujo y destacó «la importancia de estas actuaciones ante la elevada afluencia de personas que participan en esta tradición, que conduce a miles de devotos hasta la Iglesia de Dalías antes de la celebración de la Misa Mayor en honor al Santísimo Cristo de la Luz que cada año tiene lugar el tercer domingo de septiembre, siendo en esta ocasión el 20 de septiembre».