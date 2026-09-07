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El Ejido refuerza la limpieza de imbornales ante la llegada de la temporada de lluvias

Esta intervención viene a reforzar las tareas de mantenimiento que se realizan durante todo el año

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Las labores contemplan la retirada de hojas, tierra, residuos y otros elementos que puedan obstaculizar la entrada.

Javier Cortés

El Ejido

El Ayuntamiento, a través de DUE, puso en marcha una campaña extraordinaria de limpieza y mantenimiento de imbornales y cunetas de cara a la llegada ... de la época de lluvias, con especial atención a aquellos puntos del municipio más sensibles a la acumulación de agua y con posible riesgo de desborde o inundación ante episodios de precipitaciones intensas.

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