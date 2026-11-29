El Ayuntamiento de El Ejido prosigue con sus actividades del Otoño Cultural contando en los próximos días con la visita guiada 'De guía una arqueóloga', ... un recorrido por los restos arqueológicos de Ciavieja que permite conocer de primera mano el valor histórico del enclave y el trabajo de investigación e interpretación del patrimonio. Una actividad que ya se hizo el 24 de octubre, este 28 de noviembre y también se realizará el 5 de diciembre.

La programación finalizará esta serie de actividades el sábado 12 de diciembre con el taller 'Con cálamo y pergamino. Felicitaciones de Navidad'. La propuesta se dividirá en dos partes: una introducción a la historia, fabricación y utilización de los instrumentos de escritura que se emplearán y una segunda fase práctica en la que los asistentes experimentarán con el cálamo y el pergamino para crear su propia tarjeta navideña.

Con estas iniciativas, el Otoño Cultural apuesta por una forma participativa de acercarse a la historia, especialmente entre el público infantil y familiar, para que puedan descubrir el pasado tocándolo, experimentándolo y jugando.

La programación combina recorridos temáticos por el yacimiento con actividades prácticas en las que los participantes podrán descubrir diferentes aspectos de la vida en la Antigüedad a través de la experimentación, la creatividad y el aprendizaje compartido. Una de las citas tuvo lugar el sábado 17 de octubre, con la visita-taller familiar 'Cultura servida en barro'. La actividad comenzó con una breve introducción a las diferentes formas y decoraciones de la cerámica ibérica.

A continuación, los asistentes pudieron poner en práctica lo aprendido reproduciendo motivos decorativos con pinceles, acercándose así a una de las manifestaciones más representativas de la cultura material de la época.

El calendario otoñal continuó el 31 de octubre con la visita temática 'Arqueología de la muerte: ritos y prácticas funerarias', centrada en la zona de necrópolis del yacimiento. A través del recorrido, los participantes podrán aproximarse a las creencias, los rituales y las prácticas funerarias de las sociedades antiguas desde una perspectiva arqueológica.

Por otro lado, El Teatro Auditorio de El Ejido acogió la mañana de este viernes una de las actividades más esperadas de la programación que contempla el Mes de la Discapacidad: el espectáculo 'Dos Capacitados'. La obra, protagonizada por José de Luna, 'Josete', y Edu Luky, aborda la discapacidad, la aceptación, la salud mental y la superación de prejuicios bajo el lema 'La mayor discapacidad es no tener humor'.

La edil de Discapacidad, Salud Mental y Prevención de Adicciones, María del Mar Martínez, acompañó a los actores y a los alumnos de los centros escolares del municipio que se dieron cita en el Auditorio para disfrutar de este espectáculo que combina comedia, ironía, música, improvisación y proyecciones.