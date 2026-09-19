El Ejido prepara un amplio dispositivo de seguridad por la peregrinación del Cristo de la Luz a Dalías

El Ayuntamiento activó el operativo especial de seguridad con motivo de la peregrinación de los miles de devotos al Santísimo Cristo de la Luz que ... transitarán a pie por las vías del municipio en dirección a Dalías. El dispositivo permanecerá operativo hasta las 7.00 horas del lunes 21 de septiembre y está integrado por un total de 50 agentes de Policía Local y 30 voluntarios de Protección Civil, que desempeñarán labores de vigilancia, seguridad vial, regulación del tráfico y asistencia a los peregrinos

La alcaldesa, Julia Ibáñez, y el Intendente Jefe de la Policía Local, Marco Muñoz, supervisaron desde el Centro de Coordinación de Emergencias y Operaciones (CECOV) el desarrollo del dispositivo, que un año más incorpora como refuerzo el sistema de videovigilancia instalado en el propio centro y el dron con el que cuenta la Jefatura de la Policía Local, «medios que permitirán mejorar el seguimiento de los principales puntos de tránsito y reforzar la capacidad de respuesta ante cualquier incidencia», indicó la regidora.

La Policía Local realizará en las noches del viernes y el sábado controles de alcoholemia y drogas y mantendrá una vigilancia permanente de las dos vías principales por las que se desplazarán los peregrinos, las carreteras A-358 y AL-3303, mientras que en la confluencia de ambas vías se estableció un punto permanente de regulación del tráfico y se habilitó otro punto a la altura del paso de peatones de Pampanico, además de disponer señalización especial, refuerzo de la iluminación y asistencia sanitaria durante el recorrido

Asimismo, el acceso por Los Atajuelos a la A-358 permanecerá cortado al tráfico a la altura de la Rambla del Bujo, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad en este tramo y facilitar el tránsito de los peregrinos que utilizan esta zona durante su recorrido hacia Dalías. También desde el Ayuntamiento se acondicionó la Rambla y se desarrollaron labores de limpieza, desbroce y mejora de la rasante.

Durante la supervisión del dispositivo, la alcaldesa realizó un llamamiento a la responsabilidad y a la colaboración tanto de los peregrinos como de los conductores y pidió «prudencia a todos y el máximo respeto a las normas de tráfico y a las indicaciones de los agentes y miembros de protección civil para que el camino transcurra con seguridad y sin incidentes que lamentar».

Además, el Ayuntamiento de El Ejido y el Ayuntamiento de Dalías suscribieron un convenio de colaboración mediante el cual los agentes de la Policía Local de El Ejido reforzarán las labores de vigilancia y velarán por la seguridad de los ciudadanos durante los días de mayor afluencia en el municipio de Dalías.

Recomendaciones

En este sentido, el Ayuntamiento recuerda a los peregrinos la importancia de circular por el lado izquierdo de la carretera y, cuando transiten por el arcén, hacerlo en fila india y sin invadir la calzada, así como utilizar la rambla o el carril habilitado en la zona de Los Atajuelos, llevar chaleco reflectante y utilizar una linterna al caer la noche, además de vestir ropa y calzado adecuados y llevar una mochila con agua y comida para afrontar el recorrido en las mejores condiciones

A los conductores se les recomienda respetar estrictamente los límites de velocidad, aumentar la distancia de seguridad con respecto a los peatones, no consumir alcohol ni sustancias estupefacientes, no utilizar el teléfono móvil al volante ni otros elementos que puedan provocar distracciones y prestar la máxima atención a la conducción, siguiendo en todo momento las indicaciones.

Ibáñez insistió en «la colaboración y la responsabilidad de peregrinos y conductores son fundamentales para garantizar la seguridad durante estos días de especial afluencia y permitir que la peregrinación al Cristo de la Luz transcurra con normalidad y sin incidentes».