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El Ejido prepara un amplio dispositivo de seguridad por la peregrinación del Cristo de la Luz a Dalías

El dispositivo, integrado por 50 agentes de Policía Local y 30 voluntarios de Protección Civil, estará activo hasta el lunes 21 de septiembre, con refuerzo del sistema de videovigilancia y dron

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El Intendente Jefe de la Policía Local, Marco Muñoz, y la alcaldesa, Julia Ibáñez, supervisan desde el Centro de Coordinación de Emergencias y Operaciones.

Javier Cortés

El Ejido

El Ayuntamiento activó el operativo especial de seguridad con motivo de la peregrinación de los miles de devotos al Santísimo Cristo de la Luz que ... transitarán a pie por las vías del municipio en dirección a Dalías. El dispositivo permanecerá operativo hasta las 7.00 horas del lunes 21 de septiembre y está integrado por un total de 50 agentes de Policía Local y 30 voluntarios de Protección Civil, que desempeñarán labores de vigilancia, seguridad vial, regulación del tráfico y asistencia a los peregrinos

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