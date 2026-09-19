El Ejido prepara un amplio dispositivo de seguridad por la peregrinación del Cristo de la Luz a Dalías
El dispositivo, integrado por 50 agentes de Policía Local y 30 voluntarios de Protección Civil, estará activo hasta el lunes 21 de septiembre, con refuerzo del sistema de videovigilancia y dron
Javier Cortés
El Ejido
El Ayuntamiento activó el operativo especial de seguridad con motivo de la peregrinación de los miles de devotos al Santísimo Cristo de la Luz que ... transitarán a pie por las vías del municipio en dirección a Dalías. El dispositivo permanecerá operativo hasta las 7.00 horas del lunes 21 de septiembre y está integrado por un total de 50 agentes de Policía Local y 30 voluntarios de Protección Civil, que desempeñarán labores de vigilancia, seguridad vial, regulación del tráfico y asistencia a los peregrinos
La alcaldesa, Julia Ibáñez, y el Intendente Jefe de la Policía Local, Marco Muñoz, supervisaron desde el Centro de Coordinación de Emergencias y Operaciones (CECOV) el desarrollo del dispositivo, que un año más incorpora como refuerzo el sistema de videovigilancia instalado en el propio centro y el dron con el que cuenta la Jefatura de la Policía Local, «medios que permitirán mejorar el seguimiento de los principales puntos de tránsito y reforzar la capacidad de respuesta ante cualquier incidencia», indicó la regidora.
La Policía Local realizará en las noches del viernes y el sábado controles de alcoholemia y drogas y mantendrá una vigilancia permanente de las dos vías principales por las que se desplazarán los peregrinos, las carreteras A-358 y AL-3303, mientras que en la confluencia de ambas vías se estableció un punto permanente de regulación del tráfico y se habilitó otro punto a la altura del paso de peatones de Pampanico, además de disponer señalización especial, refuerzo de la iluminación y asistencia sanitaria durante el recorrido
Asimismo, el acceso por Los Atajuelos a la A-358 permanecerá cortado al tráfico a la altura de la Rambla del Bujo, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad en este tramo y facilitar el tránsito de los peregrinos que utilizan esta zona durante su recorrido hacia Dalías. También desde el Ayuntamiento se acondicionó la Rambla y se desarrollaron labores de limpieza, desbroce y mejora de la rasante.
Durante la supervisión del dispositivo, la alcaldesa realizó un llamamiento a la responsabilidad y a la colaboración tanto de los peregrinos como de los conductores y pidió «prudencia a todos y el máximo respeto a las normas de tráfico y a las indicaciones de los agentes y miembros de protección civil para que el camino transcurra con seguridad y sin incidentes que lamentar».
Además, el Ayuntamiento de El Ejido y el Ayuntamiento de Dalías suscribieron un convenio de colaboración mediante el cual los agentes de la Policía Local de El Ejido reforzarán las labores de vigilancia y velarán por la seguridad de los ciudadanos durante los días de mayor afluencia en el municipio de Dalías.
Recomendaciones
En este sentido, el Ayuntamiento recuerda a los peregrinos la importancia de circular por el lado izquierdo de la carretera y, cuando transiten por el arcén, hacerlo en fila india y sin invadir la calzada, así como utilizar la rambla o el carril habilitado en la zona de Los Atajuelos, llevar chaleco reflectante y utilizar una linterna al caer la noche, además de vestir ropa y calzado adecuados y llevar una mochila con agua y comida para afrontar el recorrido en las mejores condiciones
A los conductores se les recomienda respetar estrictamente los límites de velocidad, aumentar la distancia de seguridad con respecto a los peatones, no consumir alcohol ni sustancias estupefacientes, no utilizar el teléfono móvil al volante ni otros elementos que puedan provocar distracciones y prestar la máxima atención a la conducción, siguiendo en todo momento las indicaciones.
Ibáñez insistió en «la colaboración y la responsabilidad de peregrinos y conductores son fundamentales para garantizar la seguridad durante estos días de especial afluencia y permitir que la peregrinación al Cristo de la Luz transcurra con normalidad y sin incidentes».