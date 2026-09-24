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El Ejido impulsa un Plan de mejora de la Seguridad Vial y Accesibilidad en el municipio

La primera de estas actuaciones, que ya ha finalizado, se localiza en el Paseo Alcalde García Acién, próximo a la intersección con la calle Octavio Augusto

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La alcaldesa visita una de las actuaciones.

Javier Cortés

El Ejido

El Ayuntamiento, a través de la empresa municipal DUE, está impulsando un Plan de Mejora de la Seguridad Vial que consiste en la ejecución de ... pasos de peatones sobreelevados en distintos puntos de El Ejido y sus núcleos con el objetivo de mejorar la seguridad vial, la accesibilidad y facilitar los desplazamientos peatonales.

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