El Ejido impulsa un Plan de mejora de la Seguridad Vial y Accesibilidad en el municipio

El Ayuntamiento, a través de la empresa municipal DUE, está impulsando un Plan de Mejora de la Seguridad Vial que consiste en la ejecución de ... pasos de peatones sobreelevados en distintos puntos de El Ejido y sus núcleos con el objetivo de mejorar la seguridad vial, la accesibilidad y facilitar los desplazamientos peatonales.

La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, resaltó que «con la implantación de estos pasos elevados contribuimos a mejorar la seguridad en la vía urbana y damos prioridad a la seguridad del peatón».

Además, al elevar el nivel de la acera, «contribuimos a eliminar barreras arquitectónicas, garantizando itinerarios accesibles».

La primera de estas actuaciones, que ya finalizó, se localiza en el Paseo Alcalde García Acién, próximo a la intersección con la calle Octavio Augusto. En este punto ya existía un paso de peatones convencional y un acerado con el correspondiente rebaje, por lo que no ha sido necesario realizar trabajos de obra sobre la acera.

La actuación consistió en la ejecución del paso sobreelevado mediante aglomerado en caliente, incorporando un rebaje a cota cero en la conexión con la acera. Esta solución permite mejorar la accesibilidad y, al mismo tiempo, favorecer la correcta evacuación de las aguas pluviales mediante el encintado la canaleta situada junto al bordillo.

Por otra parte, también se están desarrollando ya trabajos en la avenida Hispanoamérica, en la intersección con la calle Góngora, en el núcleo de Balerma. En este caso, fue necesario actuar sobre la acera existente en la esquina para adaptarla a las condiciones de accesibilidad.

Las labores de obra incluyeron la colocación de losa de botones, el correspondiente rebaje y la ejecución de la canaleta. El itinerario peatonal queda preparado para completar la actuación con la ejecución del paso sobreelevado con aglomerado en caliente.

Este Plan se extenderá a todo el término municipal de El Ejido durante los próximos meses y en las próximas semanas alcanzará los núcleos de Almerimar, Las Norias de Daza y más actuaciones en Balerma.

Julia Ibáñez destacó que «estas actuaciones permitirán seguir avanzando hacia un municipio más seguro, accesible y adaptado a las necesidades de todos los vecinos y vecinas».

Las actuaciones implican cortes puntuales de tráfico durante su ejecución, por lo que se solicita la comprensión de la ciudadanía ante las posibles molestias ocasionadas.