 Saltar al contenido
Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería
Suscríbete

El Ejido impulsa un estudio para transformar la movilidad en uno de los principales accesos al municipio

El análisis permitirá definir las actuaciones necesarias en el entorno del Enlace 820 de la A-7, un punto estratégico de conexión en la localidad

Regala esta noticia
Añádenos en Google
Momento de la reunión.

Javier Cortés

El Ejido

El Ayuntamiento de El Ejido puso en marcha un estudio destinado a analizar y definir las actuaciones necesarias para mejorar la movilidad, la circulación y ... la seguridad vial en el entorno del Enlace 820 de la A-7, uno de los principales puntos de entrada y conexión del municipio.

Esta funcionalidad es exclusiva para usuarios registrados.

Inicia sesión Crea tu cuenta

Reporta un error

[]

El Ejido impulsa un estudio para transformar la movilidad en uno de los principales accesos al municipio

[]

El Ejido impulsa un estudio para transformar la movilidad en uno de los principales accesos al municipio