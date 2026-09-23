El Ejido impulsa un estudio para transformar la movilidad en uno de los principales accesos al municipio

El Ayuntamiento de El Ejido puso en marcha un estudio destinado a analizar y definir las actuaciones necesarias para mejorar la movilidad, la circulación y ... la seguridad vial en el entorno del Enlace 820 de la A-7, uno de los principales puntos de entrada y conexión del municipio.

Se trata de un enclave estratégico que concentra diariamente un importante volumen de desplazamientos y que, además, afronta un proceso de crecimiento y expansión comercial que está generando nuevas necesidades en materia de movilidad y accesibilidad.

En este entorno confluyen algunos de los principales equipamientos y vías de conexión de El Ejido: el Hospital Universitario Poniente, el Centro Comercial COPO, el acceso al núcleo de Almerimar, el Centro Integral de Mercancías y numerosas empresas vinculadas al sector hortofrutícola.

La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, subrayó que el objetivo del Ayuntamiento es «anticiparnos a las necesidades que ya plantea el crecimiento de este entorno y trabajar desde la planificación para ofrecer soluciones que mejoren la movilidad y la seguridad de todos los usuarios».

Actuación ambiciosa

En este punto, la regidora municipal incidió en que «es una actuación ambiciosa y compleja, porque estamos hablando de uno de los principales nodos de comunicación de nuestro municipio. Pero precisamente por eso queremos abordarla con rigor, estudiando todas las alternativas y diseñando una solución que permita descongestionar el tráfico y mejorar la circulación, especialmente desde la rotonda que conecta la Avenida Oasis con la Carretera de Almerimar».

Ibáñez destacó además que este trabajo responde a una visión de municipio que mira al futuro y se anticipa a su crecimiento. «El Ejido está creciendo y también lo hacen sus actividades económicas, sus servicios y sus necesidades de movilidad. Nuestra responsabilidad es planificar hoy las infraestructuras que vamos a necesitar mañana».

Asimismo, el estudio analizará de forma integral el funcionamiento de este entorno y las conexiones entre la calle Pérgola, la Avenida Oasis, el acceso a la nueva zona comercial, el Centro Integral de Mercancías, las conexiones con la A-7, el Hospital Universitario Poniente, COPO y el resto del viario municipal.

Está previsto que en las próximas semanas puedan conocerse las primeras propuestas derivadas de este análisis, que servirán para avanzar en el diseño de un proyecto que permita mejorar la fluidez del tráfico, reforzar la seguridad vial y preparar este importante acceso a El Ejido para el crecimiento que está experimentando su entorno.

«Estamos dibujando El Ejido de los próximos años: un municipio que crece, que genera una importante actividad económica y oportunidades y que necesita unas infraestructuras a la altura de ese crecimiento», concluyó la alcaldesa.