El Ejido avanza a buen ritmo las obras de modernización de la calle Loma de la Mezquita

Las obras de la calle Loma de la Mezquita de El Ejido continúan desarrollándose a buen ritmo. La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, junto ... al concejal de Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios, David Fernández, supervisaron las actuaciones que se están llevando a cabo en esta vía y su entorno, cuyo presupuesto asciende a 1.049.725 euros.

Este proyecto se enmarca en el Plan de Actuación Integrado (PAI) de El Ejido, cofinanciado en un 85% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2021-2027.

«Desde el Ayuntamiento estamos trabajando en actuaciones que buscan modernizar y mejor el entorno urbano a través de proyectos de renovación y rehabilitación en diferentes calles y viales del municipio. Estas actuaciones tienen como objetivo facilitar la accesibilidad, actualizar las infraestructuras y potenciar el atractivo de estas zonas tanto para la actividad comercial como para los vecinos».

Características

La actuación integral en Calle Loma de la Mezquita, cuyo acceso principal se encuentra al norte con el Bulevar de El Ejido, hasta la calle García Lorca situada al sur, se extiende a lo largo de los aproximadamente 700 metros de longitud, así como cada uno de los accesos de las calles colindantes a ésta.

Se dividirá en varias fases, con el objetivo de causar el mejor impacto tanto en los negocios que se ubican en esta importante arteria ejidense como a los vecinos que residen en la zona.

Contempla la renovación y ampliación de acerados para garantizar itinerarios peatonales más amplios, seguros y accesibles, conforme a la normativa vigente en materia de accesibilidad universal. Asimismo, se procederá a la renovación integral del pavimento y de la señalización vial horizontal y vertical con el fin de mejorar la movilidad y reforzar la seguridad tanto de peatones como de vehículos.

El proyecto incluye también una importante modernización de las infraestructuras urbanas. En este sentido, se actuará sobre la red de abastecimiento, se soterrarán instalaciones aéreas y alumbrado existente en fachadas, se crearán nuevos puntos de luz y se mejorarán las redes de telecomunicaciones y baja tensión.

Además, se implantará una nueva red de riego que permitirá optimizar el mantenimiento y la sostenibilidad de los espacios urbanos, al tiempo que se renovará el mobiliario urbano para dotar al entorno de una imagen más moderna, homogénea y funcional.

Julia Ibáñez señaló que «con estas obras tenemos una apuesta decidida por espacios públicos más modernos, accesibles, seguros y sostenibles que contribuyan a dinamizar la actividad económica y a mejorar la calidad de vida de los vecinos».