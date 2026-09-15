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El Ejido avanza a buen ritmo las obras de modernización de la calle Loma de la Mezquita

Julia Ibáñez explica que «vamos a remodelar y modernizar esta calle y potenciar el atractivo de esta zona tanto para la actividad comercial como para los vecinos»

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La alcaldesa supervisa las obras.

Javier Cortés

El Ejido

Las obras de la calle Loma de la Mezquita de El Ejido continúan desarrollándose a buen ritmo. La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, junto ... al concejal de Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios, David Fernández, supervisaron las actuaciones que se están llevando a cabo en esta vía y su entorno, cuyo presupuesto asciende a 1.049.725 euros.

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