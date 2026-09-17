El Ejido acoge Export Asia, una jornada para impulsar del sector hortofrutícola a los mercados asiáticos

El Teatro Municipal de El Ejido acogió este jueves la jornada Export Asia, organizada por Páez Aduanas, que reunió a profesionales, empresas y expertos en ... comercio exterior, logística, aduanas, geopolítica e internalización, con el objetivo de analizar las oportunidades que ofrecen los mercados asiáticos al sector hortofrutícola español.

La jornada, que se enmarca en el proyecto Misión Agrotech, de la Agencia Digital de Andalucía en colaboración con el Ayuntamiento de El Ejido, fue inaugurada por la alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, junto a José Páez de Páez Aduanas, además de contar con la participación del concejala de Agricultura, Manuel Martínez, y la concejala de Turismo, María Herminia Padial.

Asimismo, el encuentro reunió a expertos de primer nivel, quienes abordaron cuestiones relacionadas con la evolución de los mercados internacionales, la geopolítica, el transporte y la logística, la fiscalidad, la regulación y las estrategias de internacionalización en distintos mercados asiáticos.

Durante su intervención, la alcaldesa puso en valor la evolución experimentada por el sector agroalimentario ejidense y su capacidad para adaptarse a los diferentes cambios y exigencias de los mercados. En este sentido, destacó que el municipio cuenta actualmente con más de 13.500 hectáreas de invernadero, una producción anual superior al millón de toneladas de frutas y hortalizas y que aproximadamente el 80% de la producción tiene como destino los mercados exteriores.

Por otra parte, Ibáñez puso en valor que «el programa Misión Agrotech está permitiendo que el municipio albergue este tipo de espacios de reflexión donde conocer las posibilidades que ofrecen los nuevos mercados, como Asia», ya que «nuestro sector productivo ha sabido adaptarse permanentemente a las circunstancias de los mercados».

«Se adaptó a Europa exigencias comerciales y medioambientales. Incorporó control biológico, tecnología, nuevas variedades y nuevos sistemas de producción. Y ha construido unas estructuras empresariales cada vez más profesionales y competitivas», destacó.

La regidora apuntó que el objetivo de El Ejido pasa, no solo por mantener su posición como uno de los grandes territorios productores de Europa, sino también por consolidarse como un espacio de investigación, innovación, generación de conocimiento y atracción de inversión. «Queremos consolidarnos también como un territorio donde se investiga, se innova, se genera conocimiento, se atrae inversión y se toman decisiones empresariales», señaló.

Export Asia contó con un panel de expertos especializados en comercio internacional con Asia, logística, aduanas y estrategia de exportación. Entre los participantes, se encontraron el analista y conferenciante en geopolítica Pedro Baños; Hicham Nader, director de España de DHL Global Forwarding; Juan Carlos Pérez, catedrático de la Universidad de Almería; Mari Carmen Masegosa, de Masegosa Dual Comex y Maga Business; Germán Pérez, de Agro Alliance Asia; y Manuel Baides, CEO de Author Fresh y gerente de Baides Fruits.

El programa abordó cuestiones como la evolución de los mercados europeos, la situación geopolítica internacional, el transporte y la logística, así como las oportunidades existentes en Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong, Singapur y Malasia. La jornada también incluyó una mesa redonda sobre casos de éxito y experiencias de internacionalización y un espacio de networking entre directivos, ponentes y empresas.

Para Julia Ibáñez, encuentros como Export Asia permiten «acercar ese conocimiento especializado a nuestras empresas y ayudarles a valorar nuevas oportunidades con rigor», al tiempo que contribuyen a generar conexiones entre el tejido empresarial y profesionales con experiencia en los mercados internacionales.

En este sentido, Misión Agrotech representa un espacio de colaboración para seguir avanzando en la transformación del sector agroalimentario, impulsando ámbitos estratégicos como la innovación, la digitalización, la incorporación de nuevas tecnologías y la formación, y contribuyendo a que las empresas afronten con mayores herramientas los retos y oportunidades que plantea el futuro del sector.

La alcaldesa concluyó reivindicando el compromiso del Ayuntamiento con el sector agroalimentario y su próxima etapa de crecimiento. «Encontrarán en El Ejido un municipio que cree profundamente en su sector agroalimentario, que conoce su importancia económica y social y que quiere acompañarlo en su próxima etapa de crecimiento».