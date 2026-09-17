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El Ejido acoge Export Asia, una jornada para impulsar del sector hortofrutícola a los mercados asiáticos

El programa aborda cuestiones como la evolución de los mercados europeos, la situación geopolítica internacional, el transporte y la logística, entre otros

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Un momento de la jornada.

Javier Cortés

El Ejido

El Teatro Municipal de El Ejido acogió este jueves la jornada Export Asia, organizada por Páez Aduanas, que reunió a profesionales, empresas y expertos en ... comercio exterior, logística, aduanas, geopolítica e internalización, con el objetivo de analizar las oportunidades que ofrecen los mercados asiáticos al sector hortofrutícola español.

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