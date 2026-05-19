Dos muertos y cuatro heridos en un tiroteo en El Ejido

Al menos dos personas han muerto y otras cuatro, entre ellas dos menores de edad, ha resultado heridas a última hora de este lunes en ... un tiroteo registrado en El Ejido, según ha informado RBE por fuentes de la investigación.

El 112 recibió los primeros avisos de este suceso violento con armas de fuego sobre las 23.15 horas de este lunes. Los alertantes hablaban de que se había producido un tiroteo en la zona conocida como El Canalillo, un área cercana a la localidad vecina de Balanegra.

De inmediato se han desplazados diferentes efectivos de la Guardia Civil, entre ellos miembros del Grupo de Acción Rápida (GAR), así como distintos equipos sanitarios para atender a los heridos por arma de fuego.

Según han señalado las fuentes consultadas por RNE, apuntan que el presunto autor de los disparos es un varón que se encuentra fugado y que presuntamente es familiar de algunos de los tiroteados.