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Dos muertos y cuatro heridos en un tiroteo en El Ejido

El suceso ha tenido lugar este lunes pasadas las once de la noche en El Canalillo, un área cercana a la localidad vecina de Balanegra

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Dos muertos y cuatro heridos en un tiroteo en El Ejido

C. Á.

Al menos dos personas han muerto y otras cuatro, entre ellas dos menores de edad, ha resultado heridas a última hora de este lunes en ... un tiroteo registrado en El Ejido, según ha informado RBE por fuentes de la investigación.

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