Detienen en El Ejido a dos empresarios agrícolas, madre e hijo, por explotación laboral

La Policía Nacional ha detenido en El Ejido a dos empresarios agrícolas, madre e hijo respectivamente, por un delito contra los derechos de los trabajadores ... y otro contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, en el marco de la Operación Torre. Ambos son presuntos responsables de mantener durante aproximadamente dos años a nueve trabajadores extranjeros en situación irregular, sin permiso de trabajo ni alta en la Seguridad Social, en una explotación agrícola ubicada en el paraje El Algarrobo, término municipal de Vícar.

La actuación policial se llevó a cabo el 22 de septiembre de 2025, en el transcurso de una inspección de extranjería dentro de la Jornada Europea 'Joint Action Day', realizada por agentes de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de El Ejido, en colaboración con la Inspección de Trabajo de Almería, la Unidad de Control y Prevención de Fraude de la Tesorería General de la Seguridad Social y la Oficina de Extranjeros de la capital.

Durante el control se identificó a la totalidad de los trabajadores —nueve ciudadanos extranjeros en situación irregular— así como a los dos propietarios de la explotación. Las declaraciones recogidas posteriormente en dependencias policiales permitieron acreditar que la práctica totalidad de los empleados llevaba alrededor de dos años trabajando sin contrato, sin alta en la Seguridad Social y percibiendo condiciones laborales precarias.

Asimismo, se tuvo conocimiento de que los empresarios habían exigido a los trabajadores abonar parte de la cuota correspondiente a su alta en la Seguridad Social como condición para regularizar su situación. Las consultas efectuadas a diferentes organismos públicos confirmaron que los detenidos no habían dado de alta ni contratado legalmente a ningún trabajador desde 2021, ni habían tramitado solicitud alguna de permiso de trabajo para los empleados identificados.

Se pudo constatar también un beneficio económico ilícito estimado en 80.000 euros, derivado del impago de las cotizaciones durante el periodo investigado.

Los dos detenidos, tras la instrucción de las diligencias, fueron puestos a disposición del Decanato de los Juzgados de Instrucción de Almería, según informó Rafael Pastor, portavoz de la Policía Nacional.