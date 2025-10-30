Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Detienen en El Ejido a dos empresarios agrícolas, madre e hijo, por explotación laboral

Ambos empresarios mantenían a los trabajadores sin contrato ni alta en la Seguridad Social, con un beneficio económico ilícito de 80.000 euros

David Roth

Almería

Jueves, 30 de octubre 2025, 12:39

La Policía Nacional ha detenido en El Ejido a dos empresarios agrícolas, madre e hijo respectivamente, por un delito contra los derechos de los trabajadores ... y otro contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, en el marco de la Operación Torre. Ambos son presuntos responsables de mantener durante aproximadamente dos años a nueve trabajadores extranjeros en situación irregular, sin permiso de trabajo ni alta en la Seguridad Social, en una explotación agrícola ubicada en el paraje El Algarrobo, término municipal de Vícar.

