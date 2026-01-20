Detenidas tres personas por regentar un prostíbulo en el que se vendían drogas en El Ejido

La Policía Nacional ha detenido a tres personas como presuntas responsables de un delito de explotación de la prostitución, un delito contra los derechos ... de los ciudadanos extranjeros, otro contra los derechos de los trabajadores, pertenencia a organización criminal y delito contra la salud pública. Todos ellos acaecidos en un prostíbulo de la localidad de El Ejido.

La actuación policial ha sido llevada a cabo por agentes del Grupo UCRIF (Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales), adscritos a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de Almería, en el marco de la denominada operación «Milanesa», que ha permitido desarticular una organización criminal dedicada a la explotación sexual y al tráfico de sustancias estupefacientes.

La investigación, iniciada en mayo de 2025, puso de manifiesto la existencia de un entramado delictivo que se aprovechaba de la situación de especial vulnerabilidad de mujeres de origen magrebí y sudamericano, obligándolas a ejercer la prostitución en un local de ocio nocturno de la localidad ejidense. Paralelamente, en dicho establecimiento se desarrollaban actividades ilícitas relacionadas con la venta de droga.

Durante las pesquisas de la investigación, los agentes constataron que la prostitución se ejercía de manera habitual y continuada en el establecimiento, lo que dio lugar a un control policial previo con el que se reforzaron los indicios sobre la actividad delictiva que se venía investigando. Durante dicha actuación se activaron los protocolos de identificación de posibles víctimas de trata de seres humanos establecidos por la Secretaría de Estado de Seguridad, identificándose a dos posibles víctimas de explotación sexual.

Las declaraciones recabadas, junto con las diligencias practicadas, permitieron determinar que la organización estaba integrada por tres personas con roles claramente diferenciados. El principal responsable, que contaba con diversos antecedentes policiales desde el año 2019, entre ellos un delito de corrupción de menores, se encargaba de la captación y traslado de las mujeres, controlando su actividad y obteniendo un beneficio económico directo del 50% de cada servicio sexual, además de gestionar la venta de sustancias estupefacientes en el interior del local. Las otras dos personas detenidas desempeñaban funciones de supervisión, control y contabilidad, tanto de las mujeres que trabajaban como camareras como de aquellas que ejercían la prostitución, colaborando igualmente en la distribución de droga.

Como consecuencia de ello, el día 13 de enero de 2026, con la colaboración de la UPR (Unidad de Prevención y Reacción) de El Ejido y la preceptiva autorización judicial, se llevó a cabo la entrada y registro tanto en el establecimiento investigado como en el domicilio del principal responsable.

Durante los registros se intervinieron diversas cantidades de dinero en efectivo, libretas de control con datos de las trabajadoras, documentación relacionada con los hechos investigados y sustancia estupefaciente (cocaína) entre otros efectos.

Fruto de esta actuación se procedió a la detención de tres personas -un varón y dos mujeres- como presunto/as autor/as de los delitos de explotación sexual, pertenencia a organización criminal, delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, contra los derechos de los trabajadores y contra la salud pública.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de El Ejido, que decretó el ingreso en prisión del principal investigado, así como la clausura temporal y el precinto del establecimiento donde se cometían los hechos delictivos.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones de otras personas que pudieran estar relacionadas con los hechos.