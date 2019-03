Atletismo La Media Maratón pone en pie El Ejido Salida conjunta de todos los corredores, tanto de la Media como de los 10.5 y los 5 kilómetros. Más de medio millar de runners disfrutaron de una prueba que fue más rápida que el año pasado INMACULADA ACIÉN EL EJIDO. Lunes, 11 marzo 2019, 02:12

La mañana invitaba a hacer deporte. Sol, ausencia de viento y temperaturas altas hacían presagiar una buena jornada para que se mejoraran los tiempos que el año pasado se marcaron en la Media Maratón de El Ejido Ciudad de las Hortalizas y así fue.

Más de medio millar de runners disfrutaron en la mañana de ayer de una carrera rápida, vistosa y que mantenía el mismo recorrido de ediciones anteriores, con varias subidas que obligaron a los corredores a tener que dosificar.

Pasados unos minutos de las diez de la mañana se dio la salida de esta prueba para todos los corredores, tanto los que tenían por delante 21 kilómetros, como para los inscritos en los 10,5 o en los 5 kilómetros.

En este sentido, los que optaron por la distancia más corta subieron la avenida Oasis de Santo Domingo, para continuar por Paseo Pedro Ponce, calle Alcalde García Acién y bulevar hasta la altura del Ejido Hotel y bajada nuevamente para buscar la meta, ubicada en el interior del Estadio Municipal de Santo Domingo.

Una prueba que fulminó los tiempos del año pasado, ya que Manuel Rodríguez Morales, propietario de Universo Running, consiguió detener el crono en 15 minutos y 54 segundos. Manuel Rodríguez ya sabía lo que era ganar la carrera porque también consiguió subir al primer cajón del podio hace dos años y esta pasada Navidad fue el vencedor, además, de la San Silvestre en la modalidad de diez kilómetros. La prueba estuvo liderada por Universo Running que se hizo con los tres lugares del podio masculino.

«Venía con el objetivo de entrenar un poco para la preparación de los 2.500 metros en pista, pero la carrera ha salido muy rápida. Un compañero que iba a hacer los 10,5 kilómetros ha lanzado la prueba, he mantenido el ritmo y partir del kilómetro dos ya me he quedado solo, he intentado mantener el ritmo y aguantar hasta el final y lo he conseguido», explicó el vencedor.

Entre las féminas, la primera en cruzar la meta fue Miriam Miñarro, corredora independiente y que participaba por primera vez en esta prueba ejidense. Desde el comienzo Miñarro fue sola, intentando mantener el ritmo. «Ha sido una distancia, un recorrido y una velocidad llevadera, una carrera súper chula» afirmó a su llegada a meta.

Distancia media

Poco más de doce minutos después de conocer el nombre de la ganadora de los cinco kilómetros, llegó a meta el vencedor de la distancia de 10,5 kilómetros y que por segundo año consecutivo fue Alberto González Quílez, de Universo Running, rebajando su tiempo del año pasado en un segundo y marcando 35 minutos y 50 segundos.

«Un circuito rápido al principio, pero con tres o cuatro subidas fuertes», explicó Alberto González, que se marcó su participación en esta prueba como un entrenamiento para su participación la próxima semana en Laredo donde se corren los diez kilómetros más rápidos del mundo. «Quería entrenar cambios de ritmo, con dos kilómetros fuertes y uno suave y creo que ha sido un buen test para Laredo», afirmó el ganador de la prueba, que consiguió una ventaja de más de dos minutos y medio sobre el segundo.

Por otra parte, la primera de las mujeres en esta media distancia fue Estefanía Gázquez, que detuvo el tiempo en 44 minutos y 50 segundos, por delante de Gisela Arrieta, que obtuvo la segunda posición como ya consiguiera el año pasado, pero mejorando su marca en dos minutos y medio. La tercera fue Conchi Egea con 48 minutos y 24 segundos.

Como en el caso de Miriam Miñarro, para la independiente Estefanía Gázquez, también fue su primera participación en esta prueba que puntuó con buena nota. «Me ha gustado el recorrido en genera, la temperatura ha sido perfecta y ha estado muy bien organizado todo. Hemos salido un poco apretados porque salíamos las tres distancias juntas, pero luego el recorrido ha estado muy despejado, he ido bien y he sabido controlar los tiempos», afirmó Gázquez.

Los corredores de los 10,5 kilómetros tuvieron que hacer una vuelta a un recorrido que partió de la avenida Oasis de Santo Domingo, para continuar por el Paseo Pedro Ponce, llegar incluso al Paseo de Las Lomas y recorrer espacios como el bulevar de El Ejido, entrando incluso en la Plaza Mayor, antes de enfilar de nuevo la Avenida Oasis hasta el estadio. Por su parte, los corredores de la Media Maratón tuvieron que dar dos vueltas a este circuito.

El abderitano Jesús Rodríguez, de Run 04, fue el primero de esta modalidad, con un crono que mejoró en casi medio minuto con respecto al año pasado. Y es que este abderitano es un fijo en esta prueba, que es la primera vez que la gana, si bien ha subido al podio en otras ocasiones. El segundo clasificado, Francisco Javier Martínez, tuvo que ser atendido al llegar a meta, donde se desplomó por el esfuerzo, sin mayores consecuencias.

Finalmente, entre las chicas, Paqui Peinado subió al primer lugar del podio con un tiempo de una hora, 35 minutos y 57 segundos. Peinado fue segunda el año pasado y en esta edición rebajó su tiempo en casi dos minutos.