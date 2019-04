CD El Ejido El CD El Ejido quiere repetir alegría de victoria en casa Los ejidenses quieren celebrar otro triunfo en casa. / AGENCIA LOF Los celestes, después de conseguir cuatro de los seis últimos puntos en juego, reciben al CD Don Benito en un reto directo por la permanenciaSamu Corral y Tomás, por tarjetas, son bajas en los ejidenses, con opciones de regreso a la lista y de reaparecer para Alfonso, Velasco y Javilillo JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ ALMERÍA Domingo, 14 abril 2019, 00:12

No hay otra. Cada partido que queda por disputar al CD El Ejido es de máxima importancia en su lucha por asegurar la permanencia. El de hoy en Santo Domingo contra el CD Don Benito es otro de ellos. En esta ocasión, como la pasada jornada en Granada, con un rival muy directo. Para ambos equipos, los tres puntos son de 'oro' a efectos clasificatorios, ya que los celestes figuran en la zona de descenso, con 32 puntos, y los rojiblancos ocupan el decimoquinto puesto, con tres puntos más.

Hay buen ambiente en el entorno celeste de cara al partido, resaltando en ese aspecto la iniciativa del club de poner a disposición de los abonados, en los días previos, dos entradas al precio de cinco euros. Hubo buena demanda y se espera que la gradas ofrezcan un alto grado ambiental.

Con variantes obligadas

Las intenciones del equipo ejidense están muy claras. No son otras que las de conseguir los tres puntos que se disputan hoy, que podrían servir para salir de la zona de descenso, siempre y cuando se consigan y favorezcan los marcadores de los partidos a jugar por el CF Villanovense y el Rvo. Granada. Pero la mejor 'cuenta de la lechera' no es otra que la de ganar al Don Benito.

Como es habitual, al jugarse en casa, no hay lista de convocados hasta poco antes del partido. Lo que está claro es que dos efectivos, habituales titulares, casos del defensa Tomás y del delantero Samu Corral, son bajas por tarjetas. Por lesión, lo son Vicente y Sergio Jiménez, siendo dudas, aunque con opciones de estar en la lista e incluso reaparecer superadas las lesiones, tanto Velasco, como Alfonso o Javilillo. Al fondo, sobre el posible once inicial, las obvias interrogantes en torno a los ocupantes del lateral zurdo de la cobertura y de la primera referencia ofensiva celeste.

No le gusta lo de final

Manolo Ruiz, entrenador del CD El Ejido, manifestó que el partido no es una final, pero sí lo es de máxima importancia. «Final es una, ganas y recibes un trofeo. Es un partido muy importante, de más de tres puntos contra un rival directo. Un duelo fundamental». El técnico celeste reiteró una vez más que las bajas no deben servir de excusa. «No es el momento de lamerse las heridas y pensar en los que no están, sino en los que van a salir y a competir el partido», puntualizó.

Sobre el CD Don Benito dijo que será un equipo muy peleón y competitivo. «Quizás no tenga un nombre atractivo a nivel futbolístico, pero es un equipo muy solidario e intenso que trabaja muy bien las segundas jugadas y el juego directo. Viene en un buen momento de forma, cree que se va a salvar y eso se nota en el rendimiento de los jugadores». Añadió además que espera un rival «muy competitivo, muy junto y que nos lo va a poner difícil. Será un rival como otros, complicado, como suele ser habitual en estas últimas jornadas y que pelea para que no le quiten algo».

En relación a su equipo, señaló el criterio que deberá imperar para ganar. «Ellos tienen ese plus de motivación, pero enfrente van a tener otro equipo como nosotros que vamos a pelear con las mismas armas. Veremos al final quien tiene el premio del objetivo». Una vez más dijo no pensar más allá del siguiente partido, por caso el del hoy, con vistas al objetivo de la permanencia. «No me preocupan los próximos rivales, no nos tenemos que despistar con eso ni hacer cuentas. Nos fijamos y nos centramos en lo más inmediato, porque es fundamental para nosotros este partido y ya veremos lo que venga después», declaró.

Altas, bajas y refuerzos

Por su parte, Juan García, entrenador del equipo dombenitense, dijo en la previa que había quedado atrás una buena semana, dentro de la normalidad, después del empate conseguido en Jumilla. En sus declaraciones dejó entrever, a modo de mensaje a sus jugadores, una de las premisas para el partido de hoy. «Debemos poner los cinco sentidos para no cometer los errores de las últimas jornadas. El equipo está fuerte y es consciente de lo que nos jugamos». Resaltó que los celestes están en su misma lucha, aunque al inicio de la Liga la idea era distinta. «El CD El Ejido era un equipo con otros objetivos y debemos de aprovechar esa circunstancia. Es un partido muy importante para nosotros».

El equipo 'calabazón' comparece en su debut en Santo Domingo con la baja de uno de sus grandes pilares, Abraham Pozo, por tarjetas, además de la de Ismael Heredia, por lesión. Recuperan a su goleador David Agudo, que fue baja la pasada jornada por tarjetas. En cuanto a su balance en los encuentros jugados como visitante, el mismo ofrece cinco victorias, tres empates y ocho derrotas.

Por otra parte, resaltar que el CD Don Benito incorporó a cinco nuevos jugadores durante el mercado de invierno, dos de ellos ex de la UD Almería B, casos del delantero Jesús Sillero, procedente del Marbella FC, y del defensa almeriense Javi Pérez, que pidió la baja en el filial y, tras haber estado apenas un par de semanas en un equipo finlandés, regresó a España y firmó en el equipo extremeño. Los otros fichajes fueron los de Matheus Santana, del FC Watford inglés; Kofi Atta, del Extremadura UD, y Édgar Agudo, del Rápido de Bouzas. Causaron baja Senah Mango, ex del CD El Ejido; Mamau Jabbie, Adri González, Karim, Pablo Platero y Luis Guerra.