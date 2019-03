CD El Ejido Al CD El Ejido le espera un reto de 'alto voltaje' La vuelta a la disponibilidad del extremo Kiu alivia la baja de efectivos atacantes celestes. / AGENCIA LOF Nuevo reto con bajas en los ejidenses, entre ellas las de Javilillo, Alfonso y Velasco; vuelve Kiu y entran en la lista Jony, Yannis y Eppy del filial | Los celestes, en zona de descenso y tras catorce partidos sin ganar, visitan al Talavera, un equipo fuerte en casa que si vence 'toca' la permanencia JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ ALMERÍA Domingo, 24 marzo 2019, 02:51

Conseguir la victoria en el talaverano El Prado es casi fundamental para los objetivos de permanencia del CD El Ejido. Muy distintos a los que se 'calculaban' al inicio del campeonato para estas alturas del mismo, pero es la pura y dura realidad. Los celestes, que comparecen al partido contra el Talavera con varias bajas, saben de la gran importancia que tienen los tres puntos. Conseguirlos supondría casi 'sacar la cabeza' de la zona de descenso y no hacerlo continuar en ella y seguir inmerso en la negativa racha de trece jornadas seguidas sin oler un buen resultado.

Como 'impedimento' para el objetivo celeste está el Talavera, que también lucha por la permanencia, pero en su caso mucho más aliviado, ya que tiene 37 puntos y de ganar daría un gran paso adelante hacía ese logro. Hay gran ambiente, se espera lleno en El Prado, ya que la directiva local ha decidido rebajar los precios, que son de cinco euros en Tribuna y de tres en Preferencia, además de invitar a todos sus equipos canteranos.

Otra con varias bajas

Los componentes del conjunto ejidense que viajaron el pasado viernes lo hicieron con varias novedades en la convocatoria, como viene sucediendo en las últimas jornadas. En esta ocasión, tres jugadores de corte ofensivo y habitualmente titulares, casos de Javilillo, Alfonso y Velasco, no viajaron al no estar recuperados de sus respectivas lesiones, además de Fermín y Vicente.

En el aspecto positivo, vuelve a la disponibilidad el extremo Kiu, que fue baja por tarjetas en el pasado encuentro contra el Marbella, incluyendo en la convocatoria a los jugadores del filial Jony, Yannis y Eppy, por lo que habrá dos descartes. Los jugadores, que ayer entrenaron en tierras toledanas, llegan al reto convencidos de la gran importancia que suponen los tres puntos. Una derrota e incluso un empate les complicaría la permanencia y continuarían una jornada más en la zona de descenso. Por contra, la victoria les podría suponer el 'alivio' de la salida de esa peligrosa ubicación.

Ruiz ya no quiere excusas

En opinión de Manolo Ruiz, entrenador del CD El Ejido, a estas alturas del campeonato ya no valen excusas, sino que únicamente debe imperar la mentalización de pensar en ganar. «Las excusas se nos han acabado, ya no tenemos tiempo para eso. Hay que estar centrados en sumar puntos y es fundamental hacerlo de tres en tres y con esa intención vamos a jugar». No se pudieron recuperar algunos de los jugadores lesionados, pero insistió en darlo todo sobre el terreno de juego. «Aunque teníamos la esperanza de recuperar a algún jugador, no puede ser porque Velasco, Alfonso y Javilillo no están disponibles. No son excusas, porque tenemos que dar el 120% cada uno, a pesar de algunas molestias que tienen. Este partido se gana con el corazón además de con la cabeza y el alma, para poder tener la esperanza de encadenar una serie de victorias», manifestó.

Sobre el Talavera, comentó que espera un equipo muy intenso que le pondrá muchas dificultades. «Están anunciando el partido como una final para sus aficionados y eso que suman 37 puntos. Por tanto, para nosotros es como si fuese la Copa del Mundo. Esperamos a un Talavera muy metido en el partido, intenso como suele ser y muy competitivo. No espero un encuentro relajado y nosotros tenemos que estar a la altura de esa intensidad». Además de ello, declaró que sus jugadores deberán tener presente otros aspectos para poder ganar. «Tenemos que concretar esas llegadas que tenemos y finalizarlas marcando gol, ser más agresivos en ataque, más ambiciosos ocupando los espacios y pisar más el área». Hubo más exigencias por parte del técnico en la previa del envite. «Hay que intentar ser equilibrado. De nada sirve ser muy ofensivo y que el rival a la contra nos pueda hacer daño. Tenemos que ser compactos, ordenados en defensa, pero a la vez ambiciosos y agresivos en el aspecto ofensivo».

Aliviarse o seguir sufriendo

Por su parte, Fran Alcoy, entrenador del Talavera, tampoco se anduvo con rodeos a la hora de resaltar la importancia del partido. «Será a 'cara de perro', vital, una final y más importante que ninguno de los que hemos jugado hasta ahora. Un partido de alto voltaje entre dos equipos que nos jugamos la vida». Como argumentos para su equipo señaló lo que supondría ganar. «Podemos dar un paso muy importante para la salvación o de lo contrario seguir metidos en problemas. El partido va a ser complicadísimo para los dos».

Señaló que la buena trayectoria que están ofreciendo en casa en las últimas jornadas, ha estado basada en superar los problemas con la entrega de sus jugadores. «Los hemos ganado, sufriéndolos todos, pero en este grupo, y con lo que te estás jugando, los partidos son de mucha tensión y este con el CD El Ejido no va a ser una excepción. Ganará el que tenga la mente más fría».

No se lamentó de las numerosas bajas que, como en la pasada jornada, le obligan a completar la convocatoria con jugadores del filial. Están descartados Nandi, por tarjetas, además de Jonxa, Juanra, Alberto Oca, Óscar Martín y Rubén García, por lesión, y siendo duda por virus estomacal el defensa Sedeño.

El equipo talaverano está ofreciendo una aceptable trayectoria en cuanto a la suma de puntos en los partidos que ha disputado en El Prado, con siete victorias y cuatro empates, habiendo perdido en cuatro ocasiones. No destaca en el apartado goleador como local, pero sí en el aspecto defensivo, ya que es, con ocho goles encajados, uno de los tres equipos menos goleados del grupo, junto al CD Badajoz y San Fernando CD, resaltando en que diez encuentros el Talavera finalizó el partido con su portería a cero.