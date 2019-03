CD El Ejido El CD El Ejido afronta otra 'prueba de fuego' en casa La sobriedad en defensa puede marcar hoy el camino para el más que necesario reencuentro celeste con la victoria. / AGENCIA LOF Los celestes, con tres meses sin ganar y en zona de descenso, reciben a la B. Linense, el equipo menos goleado del grupo y que mira a jugar la Copa Velasco, Alfonso y Javilillo, por lesión, y Molo por las tarjetas, bajas locales; en la Balona la de su máximo goleador Pirulo y la del defensa Kibamba JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ ALMERÍA Domingo, 31 marzo 2019, 03:26

Otro compromiso del CD El Ejido con similares calificativos en cuanto a la importancia del mismo a la de anteriores jornadas. No son otros que los de casi una 'final' y que la victoria es fundamental para cambiar la mala dinámica celeste, que en marcadores le es adversa desde hace tres meses. Desde que ganó el 2 de diciembre, al Cartagena (1-0), el 'botín' logrado por el CD El Ejido ha sido de seis puntos de los 45 jugados, con nueve derrotas y seis empates, que le han ido llevando a la zona de descenso.

De nuevo en el entorno celeste, principalmente desde los propios componentes de la plantilla, han seguido, jornada tras jornada, los mensajes de que ya toca reaccionar y volver a ganar. Hoy, para el nuevo intento, la visita de la B. Linense, que comparece en Santo Domingo como equipo menos goleado del grupo. Llega dispuesto a ganar para poder continuar al acecho de la sexta plaza que le dará opción a disputar la próxima edición de la Copa del Rey.

La otra 'mala racha' celeste

También, para no ser menos, otro reto celeste con un destacado y adverso protagonismo para el intento de reencuentro con la victoria, el de las bajas. Un hándicap que viene 'persiguiendo' desde hace varias jornadas al equipo. En esta ocasión, para el envite a disputar con la Balompédica Linense, una nueva, la del central Molo, que no podrá jugar al haber sido sancionado con un partido por la expulsión de la pasada jornada en campo del Talavera.

El zaguero se une a las ausencias de Velasco, Javilillo y Alfonso, que no están recuperados de sus lesiones para el partido, además de la de Vicente que dijo adiós a la temporada. En el apartado de dudas por lesión figuran el defensa Fermín y el centrocampista Sergio Jiménez, por lo que habrá que esperar hasta poco antes del envite para despejar interrogantes. Al fondo, en torno a la convocatoria, la posibilidad de que de nuevo figure en la misma algún jugador del Berja CF, equipo filial.

Centrados, pero sin ansiedad

Para Manolo Ruiz, entrenador del CD El Ejido, el de hoy será un partido muy especial. De una parte, por la imperiosa necesidad de ganar que tiene el equipo para salir de la zona de descenso. De otra, porque enfrente va a tener a la B. Linense, a la que dirigió durante dos temporadas. En sus declaraciones, reflejadas en la web del club ejidense, resaltó la gran importancia del encuentro. «Es fundamental porque, aunque quedan ocho partidos, es clave sacar estos tres puntos ante un rival que viene en una dinámica positiva. Lleva unas 18 jornadas con la portería a cero y es el equipo menos goleado». Igualmente, sobre el conjunto blanquinegro, advirtió de otras de sus características. «En las transiciones es un equipo muy vertical, dinámico y con mucha velocidad por bandas. Se siente cómodo sin balón, se repliega en dos líneas de cuatro, se junta muy bien y siempre está preparado para salir a la contra con esa verticalidad», manifestó.

Para contrarrestar a los balonos, dijo que habrá que mostrar actitud y ganas, pero sin ansiedad. «Eso tenemos que tenerlo en cuenta y no caer en la ansiedad de querer ganar a los cinco minutos. Habrá que estar muy atentos y concentrados. Será complicado y habrá que tener esa mentalidad para ganar». Expuso que, pese a la mala situación en la tabla, la permanencia es cosa propia. «Estamos en una situación que dependemos de nosotros. Debemos fijarnos más en lo que tenemos que hacer bien», añadiendo que no vale lamentarse por las bajas. «Estamos en una situación donde no podemos ni debemos agarrarnos a cualquier excusa. Nos tenemos que centrar en los que estamos. Hay que afrontar el partido con optimismo, estar fuertes en el estado mental y que no podemos fallar más. Con esa actitud vamos a afrontarlo», declaró.

Complicado para los dos

Por su parte, Jordi Roger, entrenador de la Balompédica Linense, catalogó el encuentro de muy complicado para ambos equipos, que buscarán los tres puntos para distintos objetivos. «Nos espera un partido muy complicado porque cuando uno se juega la vida se agarra a los que sea. Ya todo son finales y cada punto vale su peso en oro».

En relación al CD El Ejido, manifestó que sabe que hoy les espera a un equipo que dispone de una buena plantilla y que será un rival peligroso por su manera de competir. «Ellos juegan al fútbol con posesiones largas. Tienen buenos jugadores, pero están en una situación que no ganan y esto son dinámicas». Resaltó en sus declaraciones que es muy complicado poder ganar en este grupo. «Por eso hay que tener tranquilidad en estas últimas jornadas y somos muy ambiciosos para aspirar a todo», declaró.

Los blanquinegros tienen dos bajas importantes, una en la línea defensiva y otra en ataque. En la primera de ellas la del central Kibamba, por lesión, y en la segunda la de su goleador Pirulo, en su caso al tener que cumplir un partido de sanción por tarjetas. Por contra, vuelve a estar disponible el centrocampista Ismael Chico, que fue baja por tarjetas la pasada jornada en el partido contra la UD Ibiza. Los blanquinegros comparecen ocupando el séptimo puesto de la tabla de clasificación, con 46 puntos en su casillero. En los catorce partidos que han disputado como visitante han conseguido anotarse 21 puntos, basados en el registro de cinco victorias y seis empates, habiendo perdiendo en los tres encuentros restantes.