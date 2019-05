CD El Ejido El CD El Ejido adelanta su 'adiós' al sábado en campo del Malagueño Velasco será baja por tarjetas para el último compromiso liguero del equipo celeste. / CD EL EJIDO La UD Almería B, que se entrena en Los Ángeles, lo hará el domingo en el Mediterráneo con el San Fernando CD como último visitante del curso JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ Almería Miércoles, 15 mayo 2019, 23:56

Doble y amarga despedida la que espera el próximo fin de semana a los dos equipos almerienses de Segunda División B. Tanto el CD El Ejido, que la tendrá el sábado, como la UD Almería el domingo, dirán adiós tanto a la temporada, como a la mencionada categoría nacional. El equipo celeste lo hará en campo de otro 'compañero' de viaje, el At. Malagueño, que junto al filial rojiblanco y al CF Villanovense, configuran el cuarteto de descendidos del Grupo 4.

Por su parte la UD Almería B tendrá el 'mal trago' del doble adiós en casa, con la visita del San Fernando CD, que aunque tiene prácticamente asegurada una plaza para jugar la próxima edición de la Copa del Rey, deberá ganar para certificarla matemáticamente. Después de ambos compromisos, para ambos equipos, el punto final a una negativa temporada y el inicio del 'borrón y cuenta nueva' para el próximo curso que, salvo novedades, será en el Grupo IX de Tercera División.

Velasco, baja para Málaga

El único partido del grupo en el que militan los dos equipos almerienses que no se jugará en el horario unificado decidido por la RFEF, será el que disputen el At. Malagueño y el CD El Ejido. A petición del filial blanquiazul, al no haber nada en juego para ambos a efectos clasificatorios, ni para ambos ni para otros clubes, se ha adelantado a la tarde del sábado. Se jugará desde las 18.00 horas, en el campo de la Federación Malagueña, con arbitraje del tinerfeño Josué Barrera Santana.

En los celestes, que tras el partido darán por concluida la temporada y tendrán más entrenamientos, las obvias cábalas en cuanto al equipo que se enfrentará al At. Malagueño. Tras el 'mazazo' del descenso encajado el pasado domingo, a partir del lunes comenzará la cuenta atrás para perfilar el cuerpo técnico y la plantilla con vistas al próximo campeonato. De momento, para el encuentro, resaltar la baja de Fernando Velasco, por acumulación de tarjetas y la vuelta a la disponibilidad de Molo y Samu Corral.

Entrenos en Los Ángeles

Por su parte la UD Almería B tendrá tres despedidas en la tarde del domingo a partir de las 18.00 horas. Dos similares a las del CD El Ejido y otra, la de hacerlo en el Estadio de los Juegos Mediterráneos donde tendrá al San Fernando CD como último visitante. El encuentro será arbitrado por el murciano Juan Antonio Campos Salinas, para el que será baja por tarjetas el juvenil Javi Robles y volverá a estar disponible el defensa Antonio Navas.

El filial, que entrenará en los días previos al partido en la Ciudad Deportiva Los Ángeles, por obras de resiembra La Vega de Acá, tendrán un último intento para despedir el curso con una victoria. Tras el partido del domingo, continuarán los entrenamientos hasta final de mes, aunque se irán alternando con las conversaciones del club con los jugadores y elenco técnico con vistas a la próxima temporada.