La carrera vertical de Torre Laguna se une al circuito internacional Towerunning World Association Esta prueba que es la decana en España de las carreras verticales de Bomberos se suma a un circuito en el que figuran pruebas tan importantes como la de la Torre Eiffel INMACULADA ACIÉN El Ejido Martes, 4 junio 2019, 16:47

El Ejido. El municipio de El Ejido ha unido ya su nombre al de grandes ciudades europeas, después de que este año la Carrera Vertical de Torre Laguna se haya sumado al circuito internacional Towerunning World Association, de la que forman parte carreras verticales tan importantes como la de la Torre Eiffel o la del Empire State.

Un gran reconocimiento para una prueba que no deja de ganar adeptos y que si ya de por sí cada año cuenta con corredores españoles de primer nivel que participan en ese circuito internacional, con esta nueva consideración ahora también atraerá a los deportistas de mayor nivel europeos y mundiales.

Ya han confirmado su participación deportistas de Holanda e incluso Malasia y las inscripciones se encuentran abiertas hasta el jueves a las doce de la noche, puesto que la prueba se desarrollará el sábado por la tarde, a partir de las 18 horas.

El singular edificio de Torre Laguna acogerá la octava edición de una prueba muy esperada y llamativa que cada año reúne tanto a corredores como a bomberos, y que se ha convertido en todo un referente no sólo en España, sino en todo el mundo por su originalidad.

La prueba, organizada por el Instituto Municipal de Deportes de El Ejido, Where is The Limit y con la colaboración del Parque de Bomberos del Poniente, Bomberos de Almería, Levante Almeriense y Granada, cuenta con tres modalidades distintas, arrancando por la carrera vertical contrarreloj individual para bomberos, de 28 plantas y 547 escalones. A ella le seguirá la carrera vertical contrarreloj individual de 28 plantas y 547 escalones para corredores Open y finalmente se dará la salida de la carrera de 6 kilómetros en circuito urbano llano con llegada en el piso 28 de Torre Laguna para corredores Open.

Como las pruebas no se realizarán de manera simultánea, sino consecutivamente, los deportistas podrán inscribirse en dos modalidades, abonando solo una, mientras que los bomberos pueden inscribirse en las tres modalidades.

En este sentido, la carrera de bomberos promete ser espectacular de ver, puesto que competirán con su equipación de trabajo y con todo el material que suelen llevar encima, y respirando a través de la bombona de oxígeno que llevarán a sus espaldas, como tendrían que hacer en una situación real de emergencia, con un peso que oscila entre los 25 y los 28 kilos. También se ha invitado un año más a participar a miembros de otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y cuerpos de Emergencia, también provistos de sus equipos.

La Carrera Vertical de El Ejido es una prueba corta, explosiva y exigente, que la hace atractiva a cualquier persona con una buena condición física, participando habitualmente deportistas de ciclismo, fútbol, nadadores y, por supuesto, runners.

Este año se podrán realizar equipos de 4 integrantes, donde uno de ellos debe ser de sexo diferente. Los cuatro corredores deben salir al mismo tiempo y no será necesario que vayan juntos durante el transcurso de la prueba, puesto que la clasificación dependerá de la suma de los tiempos de los integrantes del equipo. Los tiempos de cada uno de los integrantes del equipo clasificará de forma individual en la categoría B, de crono individual Open. Para la categoría bomberos existe también la posibilidad de inscribirse como equipo, con tres participantes y pudiendo ser del mismo sexo.

Por otra parte, además de las pruebas deportivas se llevará a cabo una exposición de vehículos de bomberos antiguos, con importantes novedades, una exhibición del Grupo de Rescate de Granada en la torre, una exposición de materiales de bomberos y la posibilidad de que los niños se pongan el traje de bombero y se fotografíen con ellos, además de ese grupo de gaiteros que volverán a recibir a los corredores en el último piso.

Los espectadores podrán seguir la carrera a través del despliegue tecnológico realizado con una gran pantalla en el hall del edificio y cámaras distribuidas por las distintas plantas de la Torre, que retransmitirán en tiempo real, así como los resultados y la clasificación en el momento.