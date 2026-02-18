Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El dispositivo especial se lleva a cabo en el municipio ejidense. IDEAL

Activan un dispositivo especial de limpieza del litoral ejidense

La zona costera ha sufrido importantes daños debido a las fuertes rachas de viento y al gran oleaje registrado

J. Cortés

El Ejido

Miércoles, 18 de febrero 2026, 22:58

Comenta

El Ayuntamiento de El Ejido ha activado esta semana un dispositivo especial de limpieza y acondicionamiento del litoral ejidense, después de que las últimas borrascas ... hayan dejado acumulaciones de restos y hayan generado daños.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El pastelero granadino que abastece a varios pueblos con su masa madre y dulces caseros
  2. 2 Un ajuste de cuentas acaba con un herido muy grave en el hospital con cuatro disparos
  3. 3

    Apuñala en Iznalloz a un hombre con el que tuvo una relación y provoca una trifulca entre las dos familias
  4. 4 La exquisita comida de Zinedine Zidane y su hijo en un restaurante de moda de Granada
  5. 5

    «Borrica, estás gilipollas...»: los mensajes del exnúmero dos de la Policía acusado de violar a una subordinada
  6. 6 Reabierta la A-92G tras quedar cortada por los daños provocados en un puente por un camión
  7. 7

    Condenado por estafa un abogado que usó el forfait de su padre para esquiar gratis en la Sierra
  8. 8 Acaba con un destornillador clavado en la mano tras una pelea con armas blancas en Granada
  9. 9 Horarios e itinerarios de la Semana Santa de Granada 2026: todos los cambios por días
  10. 10 El asesino de Castellón se hizo un selfi con los cadáveres y envió la foto a varios contactos del teléfono de la mujer degollada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Activan un dispositivo especial de limpieza del litoral ejidense

Activan un dispositivo especial de limpieza del litoral ejidense