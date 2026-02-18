Activan un dispositivo especial de limpieza del litoral ejidense

El Ayuntamiento de El Ejido ha activado esta semana un dispositivo especial de limpieza y acondicionamiento del litoral ejidense, después de que las últimas borrascas ... hayan dejado acumulaciones de restos y hayan generado daños.

Las fuertes rachas de viento registradas y el gran oleaje que azotó la costa provocaron la acumulación de residuos y el arrastre de materiales que ya está procediendo a retirar la empresa concesionaria del servicio de limpieza de playas, Avanza en Verde.

El operativo extraordinario desplegado en paseos marítimos y playas del municipio trata de restablecer, lo antes posible, el estado habitual de la zona. La limpieza de los paseos marítimos se está llevando a cabo mediante barridos mecánicos con ayuda de una dumper barredora, con el objetivo de reforzar la retirada de arena, restos vegetales y residuos acumulados por el paso del temporal.

Asimismo, para el acondicionamiento de las playas se han habilitado dos tractores equipados, que con el apoyo de un equipo de peones realizan las tareas de recogida, mientras que para la retirada y transporte del material acumulado, para su posterior tratamiento, se cuenta con otro equipo de trabajadores y una dumper.

De manera paralela, también se ha habilitado un equipo de peones específico para la recogida manual de plásticos y residuos que se han acumulado en las zonas dunares, para que los trabajos se lleven a cabo de manera respetuosa con el medio ambiente, preservar el entorno natural y minimizar así el impacto ambiental.

El Ayuntamiento ha querido lanzar una serie de recomendaciones mientras duran los trabajos de acondicionamiento y recuperación, pidiendo que se respete la señalización y las indicaciones de prevención, para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos.