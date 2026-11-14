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Un convenio para enriquecer la experiencia educativa en el SEK

El centro ejidense firma un acuerdo con el Colegio de Economistas para potenciar al alumnado

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Uno de los momentos de la firma del convenio con el Colegio de Economistas de Almería.

Javier Cortés

El Ejido

El SEK-Alborán firmó hace unos días un convenio de colaboración estratégico con el Colegio de Economistas de Almería. Esta alianza se desarrollará durante todo ... el curso escolar y contempla un completo calendario de acciones prácticas, formativas y de orientación diseñadas específicamente para enriquecer la experiencia educativa de los alumnos. Siendo una alianza que alcanza ya su segundo curso consecutivo y que reafirma el compromiso con una educación conectada con la realidad profesional.

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