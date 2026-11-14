Un convenio para enriquecer la experiencia educativa en el SEK

El SEK-Alborán firmó hace unos días un convenio de colaboración estratégico con el Colegio de Economistas de Almería. Esta alianza se desarrollará durante todo ... el curso escolar y contempla un completo calendario de acciones prácticas, formativas y de orientación diseñadas específicamente para enriquecer la experiencia educativa de los alumnos. Siendo una alianza que alcanza ya su segundo curso consecutivo y que reafirma el compromiso con una educación conectada con la realidad profesional.

Durante el pasado curso, los alumnos de este centro educativo ejidense participaron en diversas iniciativas vinculadas al emprendimiento y la educación financiera, como el taller de emprendimiento MiniJump celebrado en la Universidad de Almería (UAL), así como en el Torneo de Debate Económico sobre Educación Financiera, organizado por el Colegio Profesional de Economistas de Almería. Estas experiencias les permitieron desarrollar competencias clave como la creatividad, el pensamiento crítico y la capacidad de argumentación.

Las acciones previstas para este curso se encuentran aún en fase de planificación, pero ambas instituciones trabajarán conjuntamente para seguir ofreciendo oportunidades de aprendizaje enriquecedoras para los estudiantes.

«Queremos agradecer al Colegio de Economistas de Almería la calidad acogida recibida durante nuestra visita a sus instalaciones y, especialmente, a su decana, Ana Moreno, por su cercanía, disponibilidad y apoyo para hacer posible la continuidad de esta valiosa colaboración», expresaron desde las redes sociales del SEK-Alborán.