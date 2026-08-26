Detenido un joven en Balerma por disparar a un varón en una pierna con un arma corta

Un joven de 20 años ha sido detenido durante la pasada madrugada en Balerma como presunto autor de un delito de lesiones graves y de ... tenencia ilícita de armas ante los disparos sufrido por otro en una pierna, lo que obligó a su traslado a un centro sanitario.

Fuentes de la investigación han indicado a Europa Press que los servicios de emrgencias recibieron sobre las 22.35 horas varias llamadas en la que se indicaba que se habían oído varios disparos en el parque de El Palmeral, en la calle Rafael Alberti, por lo que se movilizó a Policía Local y Guardia Civil.

Los agentes se trasladaron hasta el lugar donde, a su llegada, constataron que una persona había resultado herida por arma de fuego en una pierna, por lo que fue evacuada a un centro médico, según informa la Policía Local de El Ejido.

Tras recabar información y las características del presunto autor, efectivos del Grupo Operativo de Apoyo y Prevención (GOAP) de la Policía Local de El Ejido junto a patrullas de prevención 092 establecieron un dispositivo de búsqueda para localizar a los implicados.

Así, sobre las 2 horas de la madrugada, los agentes del GOAP localizaron a tres personas en el paseo marítimo de Balerma. Uno de ellos, al percatarse de la presencia policial, emprendió la huida a la carrera, aunque fue interceptado poco después.

Durante la intervención, los agentes localizaron entre las pertenencias de B. H., de nacionalidad marroquí, el arma de fuego que presuntamente habría sido utilizadas en la reyerta, por lo que procedieron a su detención.

El arma intervenida es un arma corta del calibre 9 milímetros, con el número de serie del armazón borrado, junto con un cargador y un cartucho en su interior. El sospechoso fue trasladado a dependencias policiales para la confección de las diligencias oportunas, junto al arma intervenida y el resto de efectos relacionados con la actuación.

Al respecto, tanto la alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, como la Jefatura de la Policía Local han destacado la «rápida y contundente» actuación llevaba a cabo por los agentes de Policía Local así como la «presencia permanente que este cuerpo tiene en la zona de costa y el resto de núcleos» para luchar contra la delincuencia.