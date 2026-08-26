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Detenido un joven en Balerma por disparar a un varón en una pierna con un arma corta

La Policía Local de El Ejido logró interceptar a este individuo después de que intentara escapar al ser localizado en el paseo marítimo

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Efectivos del GOAP arrestan al sospechoso del tiroteo en Balerman.
Agencia Europa Press

Agencia Europa Press

Almería

Un joven de 20 años ha sido detenido durante la pasada madrugada en Balerma como presunto autor de un delito de lesiones graves y de ... tenencia ilícita de armas ante los disparos sufrido por otro en una pierna, lo que obligó a su traslado a un centro sanitario.

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Detenido un joven en Balerma por disparar a un varón en una pierna con un arma corta

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