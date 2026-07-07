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La Asociación Asprodesa despide el curso con una convivencia en Almerimar

A lo largo de toda la mañana, se llevaron a cabo varios talleres de carácter didáctico, así como actividades dirigidas a fomentar la actividad física al aire libre

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Un momento de la convivencia.

Javier Cortés

El Ejido

La Asociación Asprodesa despidió este curso celebrando una jornada de convivencia en Almerimar. Este encuentro lúdico y social contó con la presencia de la concejala ... de Discapacidad, María del Mar Martínez y del presidente de la Junta Local de Almerimar, Inocencio Gabriel Manzano, quienes disfrutaron de la compañía de los usuarios y del buen ambiente de esta cita anual que se organiza desde la entidad.

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