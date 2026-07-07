La Asociación Asprodesa despide el curso con una convivencia en Almerimar

Javier Cortés El Ejido 07/07/2026 a las 18:30h.

La Asociación Asprodesa despidió este curso celebrando una jornada de convivencia en Almerimar. Este encuentro lúdico y social contó con la presencia de la concejala ... de Discapacidad, María del Mar Martínez y del presidente de la Junta Local de Almerimar, Inocencio Gabriel Manzano, quienes disfrutaron de la compañía de los usuarios y del buen ambiente de esta cita anual que se organiza desde la entidad.

A lo largo de toda la mañana, se llevaron a cabo varios talleres de carácter didáctico, así como actividades dirigidas a fomentar la actividad física al aire libre y favorecer las habilidades sociales. Asimismo, se realizó un programa de actividades adaptado a los participantes, que incluyó un baño en la zona de baño adaptada de la Playa de Levante de Almerimar, con la presencia también de monitores y voluntarios de Asprodesa.