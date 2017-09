CD EL EJIDO Sexto 'examen' celeste para la primera alegría Cristian Arco ocupará hoy por vez primera, en el presente curso liguero, la portería celeste. / IDEAL El CD El Ejido recibe en Santo Domingo al Lorca Deportiva, un duelo entre dos equipos que aún no conocen la victoria en lo que va de campeonato | Cristian Arco debuta en la portería ejidense en un partido en el que Ocaña y Javilillo no juegan para una mejor recuperación de sus lesiones JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ ALMERÍA Domingo, 24 septiembre 2017, 01:51

Nuevo compromiso, en esta ocasión en casa y con máxima necesidad de victoria, el que disputa el CD El Ejido. El equipo celeste ha visto pasar de largo cinco jornadas sin conseguir los tres puntos en juego, pese a haber ofrecido méritos para ello en alguno de los envites hasta ahora disputados. Recibe a un 'viejo conocido', el Lorca Deportiva, que comparece igualmente sin conocer aún la victoria.

En los celestes, las ausencias de Javilillo y Álvaro Ocaña, ambos por lesión, y el debut del guardameta Cristian Arco. Por su parte, en los blanquiazules, su entrenador Manolo Palomeque tiene cuatro bajas, las mismas que la pasada jornada en el partido contra el Recre. Son algunas de las referencias para un encuentro en el que ambos equipos van a luchar por sentir el alivio del logro de los tres puntos.

Relevo, alta y bajas

La sesión matinal de entrenamiento realizada ayer puso punto final a los ejercicios de preparación del equipo celeste con vistas al encuentro ante un rival directo en la tabla, al que recibe con imperiosa necesidad de victoria. Con esas intenciones, obviamente similares a la de jornadas anteriores, ha venido trabajando el plantel celeste.

Como es habitual cuando el CD El Ejido juega en casa, la convocatoria es extensiva a la totalidad de la plantilla, hasta que minutos antes del partido el técnico dé a conocer tanto los once jugadores que formarán en el equipo inicial como los que ocuparán la suplencia. En el banquillo, además de algún jugador del filial, habrá un 'debutante' en lo que va de temporada, caso del guardameta Gianfranco, ya que el entrenador ha decidido que sea Cristian Arco el ocupante de la portería.

En cuanto a la anhelada reaparición de Javilillo, finalmente tendrá que esperar una semana más, ya que el capitán celeste, pese a que ya estaba disponible tras cumplir la sanción por tarjetas, no está totalmente recuperado de una lesión sufrida en un entrenamiento de esta semana. Tampoco será de la partida el defensa Álvaro Ocaña, que aguardará una semana más para estar completamente recuperado de la lesión.

Augura un partido duro

Alberto González, entrenador del CD El Ejido, no ha dudado en catalogar el partido como complicado pese a que el rival llega ocupando el penúltimo puesto. El técnico celeste advierte de que nadie piense que no habrá que luchar mucho y con criterio para ganar. «Quien crea que va a ser un encuentro fácil se llevará un desengaño importante y seguro que va a ser un partido duro. En esta categoría todos los equipos son complicados y tienen argumentos». También, en relación al Lorca Deportiva, opinó que tiene jugadores peligrosos y que no se fía del mal inicio de Liga que está teniendo. «Es un buen equipo, aunque no ha comenzado bien, aunque también es cierto que por problemas de lesiones no ha podido encontrar su once tipo y ha tenido que ir haciendo variaciones. Pero, pese a todo, tiene jugadores que marcan diferencias y te pueden dar el susto», comentó.

Para evitar esos imprevistos, tiene claro que será fundamental tener el control del partido y hacer efectivo, cara al gol, ese dominio. «Jugamos en nuestro campo y, como hicimos contra el Badajoz y en otros partidos, tenemos que llevar la iniciativa y creo que vamos a poder llevarla. En la medida que consigamos ese dominio y transformarlo en acciones de gol y goles estaremos más cerca de estar cómodos dentro del peligro». Sin embargo, advierte de lo que puede pasar si no hay acierto en esos argumentos. «En la medida que no acertemos y ellos puedan salir, porque ellos tienen jugadores importantes para ello, nos pueden generar peligro». También expresó el deseo de que la afición ejidense y de la comarca apoye en la campaña de abonos. «Es un buen momento para sumarse a este proyecto, para retomar el hábito de ir los domingos al fútbol con la familia y pasar un buen rato disfrutando con tu equipo», declaró.

Reforzado y necesitado

Referente al equipo lorquino, resaltar que llega con mucha necesidad de ganar. Manuel Palomeque, entrenador del conjunto blanquiazul, no puede disponer del guardameta Alberto Hortal ni de los jugadores Cañadas, Dani y Andrés Carrasco, todos ellos por lesión.

El Lorca Deportiva se ha reforzado notablemente, con la contratación de tres cuartas partes de la plantilla. Los quince nuevos componentes son el guardameta Simón Ballester, procedente del Real Murcia; los defensas Diego Ruiz, del Águilas FC; Juanjo, del Real Murcia, además de Argachá, del equipo argentino del At. Central Córdoba; los centrocampistas Fran Roldán, la pasada temporada en el Albacete B; David Álvarez, de la AD Mérida; Pape Ndiaye, del equipo italiano del FC Bari; Luis Vivancos, de El Palmar CF; Pedro Montero, del Elche Ilicitano; Cristian Britos, procedente del Sud América, de Montevideo (Uruguay), así como Javi Saura, del Real Murcia. Y, para la delantera, los fichajes de Gleyson, del AC Alcananense, de Portugal; Pol Ballesteros, del Terrassa FC; Mauricio, del equipo uruguayo del Club Villa Dálmine, y Arcas, procedente del Getafe B.

Como renovados siguen los guardametas Alberto Hortal y Ginés Guzmán; los defensas Lincol, Lulu, Sergio Rodríguez y Urzaiz; los centrocampistas Álvaro Garrido, Dani, Cañadas, Luismi y Víctor Fenoll, además del delantero Andrés Carrasco.